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    Google Pixel 7a Geekbench'te test edildi: Peki neler sunuyor?

    Google'ın yeni bütçe telefonu Pixel 7a, çıkışına haftalar kala Geekbench'te test edildi. Peki Pixel 7 ailesinin giriş modeli neler sunuyor? İşte bildiklerimiz  
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    Google Pixel 7a Geekbench'te test edildi: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google'ın, önümüzdeki hafta düzenlenecek Google I/O 2023 etkinliğinde merakla beklenen Pixel 7 serisini duyurması bekleniyor. Şimdi lansmana haftalar kala, ailenin bütçe modeli Pixel 7a Geekbench'te görünmeye başladı. Peki yeni bütçe telefonu neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Google Pixel 7a performansı belli oldu 

    Bilmeyenler için Pixel 7a, Google'ın son ''A'' serisi modeli olacak. Bu noktada 11 Mayıs'ta tanıtılması beklenen ve "lynx" kod adıyla Geekbench'te listelenen telefonun performansı netleşmeye başladı. 

    Google Pixel 7a Geekbench'te test edildi: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Ekran görüntülerine baktığımızda, Pixel 7a'nın 8 GB RAM'in yanı sıra 8 çekirdekli Google Tensor G2 yonga seti ile donatıldığını görüyoruz. Bununla birlikte bütçe telefonu, Geekbench'in tek çekirdek testinden 1380, çoklu çekirdek testinden ise 3071 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile bu skorların, Snapdragon 8 Gen 1'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. 

    Pixel 7a'nın ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise 64MP birincil, 13MP ultra geniş ve 13MP selfie sensörleri yer alacak. Kaputun altında bütçe telefonu, 18W hızlı şarj desteği ve IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık) sertifikası ile vitrine çıkacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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