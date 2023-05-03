Google Pixel 7a Geekbench'te test edildi: Peki neler sunuyor?

Bilmeyenler için Pixel 7a, Google'ın son ''A'' serisi modeli olacak. Bu noktada 11 Mayıs'ta tanıtılması beklenen ve "lynx" kod adıyla Geekbench'te listelenen telefonun performansı netleşmeye başladı.
Pixel 7a'nın ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise 64MP birincil, 13MP ultra geniş ve 13MP selfie sensörleri yer alacak. Kaputun altında bütçe telefonu, 18W hızlı şarj desteği ve IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık) sertifikası ile vitrine çıkacak.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah