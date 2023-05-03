Google Pixel 7a Geekbench'te test edildi: Peki neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google'ın, önümüzdeki hafta düzenlenecek Google I/O 2023 etkinliğinde merakla beklenen Pixel 7 serisini duyurması bekleniyor. Şimdi lansmana haftalar kala, ailenin bütçe modeli Pixel 7a Geekbench'te görünmeye başladı. Peki yeni bütçe telefonu neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

Google Pixel 7a performansı belli oldu

Bilmeyenler için Pixel 7a, Google'ın son ''A'' serisi modeli olacak. Bu noktada 11 Mayıs'ta tanıtılması beklenen ve "lynx" kod adıyla Geekbench'te listelenen telefonun performansı netleşmeye başladı.

Tam Boyutta Gör Ekran görüntülerine baktığımızda, Pixel 7a'nın 8 GB RAM'in yanı sıra 8 çekirdekli Google Tensor G2 yonga seti ile donatıldığını görüyoruz. Bununla birlikte bütçe telefonu, Geekbench'in tek çekirdek testinden 1380, çoklu çekirdek testinden ise 3071 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama ile bu skorların, Snapdragon 8 Gen 1'e yakın olduğunu söyleyebiliriz.

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Pixel 7a'nın ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera bölümünde ise 64MP birincil, 13MP ultra geniş ve 13MP selfie sensörleri yer alacak. Kaputun altında bütçe telefonu, 18W hızlı şarj desteği ve IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık) sertifikası ile vitrine çıkacak.

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