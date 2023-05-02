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    Cep dostu Google Pixel 7a özellikleri belli oldu: Yakında geliyor

    Google'ın yeni bütçe telefonu Pixel 7a modelinin özellikleri ve çıkış tarihi netleşmeye başladı. Peki Pixel 7 serisinin giriş modeli neler sunacak? İşte bildiklerimiz 
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    Cep dostu Google Pixel 7a özellikleri belli oldu: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    10 Mayıs tarihli Google I/O 2023 etkinliği, Android 14, Google Pixel 7 serisi ve Pixel Fold dahil olmak üzere yeni nesil cihaz ve teknolojilere ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda etkinlikte karşımıza çıkacak Pixel 7 serisi de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Şimdi son olarak ailenin bütçe telefonu Pixel 7a modelinin resmi çıkış tarihi ve teknik özellikleri paylaşıldı. 

    Pixel 7a özellikleri

    Bildirilenlere göre Pixel 7a, yenilenmiş bir tasarıma sahip olsa da selefi Pixel 6a'yı temel alacak. Bununla birlikte yeni cihazın FHD+ çözünürlük sunan 6,1 inç boyutlarında OLED ekranı koruyacağı belirtiliyor. Ancak selefinden farklı olarak 90Hz yenileme hızı sunacak .Kaputun altında ise Tensor G2 platformundan destek alacak telefonun, 18W hızlı şarj desteği ve IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık) sertifikası ile vitrine çıkması bekleniyor.

    Cep dostu Google Pixel 7a özellikleri belli oldu: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Pixel 7a modelinde karşımıza çıkacak en büyük yükseltme ise kamera tarafında olacak diyebiliriz. Cihazın arka bölümde 64MP birincil ve 13MP ultra geniş yardımcı sensörler ile destekleneceği söyleniyor. Ek olarak bu kameralar, Süper Çözünürlüklü Yakınlaştırma (8x'e kadar) ve Gerçek Cilt Tonu geliştirmeleri ile karşımıza çıkacak. 

    Google tarafından yapılan açıklamaya göre Pixel 7a, Karbon, Kutup Mavisi, Pamuk ve Mercan olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle 11 Mayıs 2023 tarihinde tanıtılacak. Ayrıca yeni bütçe modelinin, Google tarafından üretilen son ''A'' serisi cihaz olması bekleniyor. 

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    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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