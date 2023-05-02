Cep dostu Google Pixel 7a özellikleri belli oldu: Yakında geliyor

Pixel 7a özellikleri
Bildirilenlere göre Pixel 7a, yenilenmiş bir tasarıma sahip olsa da selefi Pixel 6a'yı temel alacak. Bununla birlikte yeni cihazın FHD+ çözünürlük sunan 6,1 inç boyutlarında OLED ekranı koruyacağı belirtiliyor. Ancak selefinden farklı olarak 90Hz yenileme hızı sunacak .Kaputun altında ise Tensor G2 platformundan destek alacak telefonun, 18W hızlı şarj desteği ve IP67 (suya ve toza karşı dayanıklılık) sertifikası ile vitrine çıkması bekleniyor.
Google tarafından yapılan açıklamaya göre Pixel 7a, Karbon, Kutup Mavisi, Pamuk ve Mercan olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle 11 Mayıs 2023 tarihinde tanıtılacak. Ayrıca yeni bütçe modelinin, Google tarafından üretilen son ''A'' serisi cihaz olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah