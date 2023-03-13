Google'ın uygun fiyatlı telefonu sızdırıldı: Karşınızda Pixel 7a

Tam Boyutta Gör Pixel 7a, Google’ın Android 14 özellikleri ve yeniliklerini tanıtacağı I/O 2023 etkinliğinde tanıtılacak. Google’ın çoğu donanımı gibi Pixel 7a da etkinlik öncesinde sızdırıldı. Telefonun tasarımını gözler önüne seren fotoğraflarla birlikte temel özellikleri sosyal medya platformunda paylaşıldı.

Google Pixel 7a beklenen özellikleri

Google’ın geçen yıl Mayıs ayında tanıttığı Pixel 6a’nın yerini alacak Pixel 7a, 6.1 inç 1080p 90Hz OLED panele sahip olacak. Google’ın 2022 üst seviye işlemcisi Tensor G2’den güç alacak. Bellek ve depolama miktarı belli değil ancak LPDDR5 RAM, UFS 3.1 olacağı söyleniyor.

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Arkada, 12MP ultra geniş ve 64MP Sony IMX787 ana kameradan oluşan ikili kamera kurulumu göreceğiz. Telefonun bataryası -ilginç olarak- 5W kablosuz şarj desteği sunacak.

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Google Pixel 7a sızdırıldı: İşte tasarım ve özellikleri