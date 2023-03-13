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    Anlık Bildirim

    Google'ın uygun fiyatlı telefonu sızdırıldı: Karşınızda Pixel 7a

    Pixel 7a, Google’ın yeni uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefonu olacak. Android 14 tanıtım etkinliği öncesi, Google Pixel 7a tasarımı ve teknik özellikleri ile sızdırıldı.
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    google pixel 7a özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Pixel 7a, Google’ın Android 14 özellikleri ve yeniliklerini tanıtacağı I/O 2023 etkinliğinde tanıtılacak. Google’ın çoğu donanımı gibi Pixel 7a da etkinlik öncesinde sızdırıldı. Telefonun tasarımını gözler önüne seren fotoğraflarla birlikte temel özellikleri sosyal medya platformunda paylaşıldı.

    Google Pixel 7a beklenen özellikleri

    Google’ın geçen yıl Mayıs ayında tanıttığı Pixel 6a’nın yerini alacak Pixel 7a, 6.1 inç 1080p 90Hz OLED panele sahip olacak. Google’ın 2022 üst seviye işlemcisi Tensor G2’den güç alacak. Bellek ve depolama miktarı belli değil ancak LPDDR5 RAM, UFS 3.1 olacağı söyleniyor.

    Arkada, 12MP ultra geniş ve 64MP Sony IMX787 ana kameradan oluşan ikili kamera kurulumu göreceğiz. Telefonun bataryası -ilginç olarak- 5W kablosuz şarj desteği sunacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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