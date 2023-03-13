Google'ın uygun fiyatlı telefonu sızdırıldı: Karşınızda Pixel 7a

Google Pixel 7a beklenen özellikleri
Google’ın geçen yıl Mayıs ayında tanıttığı Pixel 6a’nın yerini alacak Pixel 7a, 6.1 inç 1080p 90Hz OLED panele sahip olacak. Google’ın 2022 üst seviye işlemcisi Tensor G2’den güç alacak. Bellek ve depolama miktarı belli değil ancak LPDDR5 RAM, UFS 3.1 olacağı söyleniyor.
Arkada, 12MP ultra geniş ve 64MP Sony IMX787 ana kameradan oluşan ikili kamera kurulumu göreceğiz. Telefonun bataryası -ilginç olarak- 5W kablosuz şarj desteği sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez