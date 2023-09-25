Google Pixel 8 serisinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı: 7 yıl güncelleme alacak!

Tam Boyutta Gör Google Pixel 8 serisi, 4 Ekim’de resmî olarak tanıtılacak. Pixel 8 etkinliğinde yeni Pixel Watch 2, yeni Nest cihazları, Android 14 kararlı sürüm ve birkaç donanımın duyurulması bekleniyor. Resmî lansmandan önce Pixel 8 telefonların tüm özellikleri açığa çıktı. Pixel 8 fiyatı da Google tarafından açıklandı. İşte Google’ın en yeni telefonları hakkında tüm bilinenler:

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Google Pixel 8 bilinen özellikleri

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Tensor G3 ve Titan M2 güvenlik çipiyle donatılacak. Pixel 8 modeli, 60-120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık sunan, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan 6.2 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. 8GB RAM 128GB/256GB depolama ile gelecek telefon, 27w hızlı şarj, 18w Qi sertifikalı kablosuz şarjı destekleyen 4575 mAh bataryadan güç alacak. Düz modelde 50MP OIS ve EIS özellikli sekiz PD geniş lens içeren 50MP birincil ve 12MP ultra geniş sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuyla gelecek.

Google Pixel 8 Pro bilinen özellikleri

Google Pixel 8 Pro, 1-120 Hz yenileme hızı, 2400 nit maksimum parlaklık sunan, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 6.7 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. 50MP Octa PD geniş açılı kameraya 5x optik zoom yapabilen 48MP ultra geniş lens, 30x Super Rez zoom yapabilen 48MP telefoto kamera eşlik ediyor. Hem geniş hem de ultra geniş sensörler OIS ve EIS’i destekliyor. Telefon, 8GB RAM 512GB’a kadar depolama (Amerika’da 1TB’lık model de olacak) ile gelecek. Pro model, daha hızlı şarj desteği sunan daha yüksek kapasite batarya (5050 mAh) ile geliyor. Her iki model de 10.5MP Dual PD ön kameraya sahip.

Google Pixel 8 & Pixel 8 Pro teknik özellikleri Model Pixel 8 Pixel 8 Pro Ekran 6.2 inç, FHD+, 60Hz-120Hz, 2.000 nit, OLED 6.7 inç, 1Hz-120Hz, 2.400 nit, LTPO OLED İşlemci Google Tensor G3, Titan M2 güvenlik çipi Google Tensor G3, Titan M2 güvenlik çipi Bellek 8 GB RAM (LPDDR5x) 8 GB RAM (LPDDR5x) Depolama 128GB/256GB (UFS 3.1) 512GB/1TB (UFS 3.1) Batarya 4575 mAh, 27w hızlı şarj 5050 mAh, 30w hızlı şarj Kamera 50MP + 12MP 50MP + 48MP + 48MP Ön kamera 10.5MP 10.5MP Bağlantı WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC Koruma Corning Gorilla Glass Victus, IP68 Corning Gorilla Glass Victus 2, IP68 Diğer Ekran altı parmak izi sensörü, FaceID Ekran altı parmak izi sensörü, FaceID Ağırlık 187 gr 213 gr

7 yıl güncelleme desteği

Pixel 8 serisinin Android 21 sürümüne kadar güncelleme alması bekleniyor. Birkaç yıl önce cihazın Android güncelleme döngüsü maksimum 3 yıl ile sınırlı olduğundan bu güzel bir gelişme.

Google Pixel 8 fiyatı ne kadar olacak?

Google Pixel 8, 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Pixel 8 Pro fiyatı 899 dolar olacak.

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Google Pixel 8 Pro özellikleri ve fiyatı sızdırıldı