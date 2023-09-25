Google Pixel 8 serisinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı: 7 yıl güncelleme alacak!

- Google Pixel 8 bilinen özellikleri
- Google Pixel 8 Pro bilinen özellikleri
- Google Pixel 8 & Pixel 8 Pro teknik özellikleri
- 7 yıl güncelleme desteği
- Google Pixel 8 fiyatı ne kadar olacak?
- Yorumlar
Google Pixel 8 bilinen özellikleri
Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Tensor G3 ve Titan M2 güvenlik çipiyle donatılacak. Pixel 8 modeli, 60-120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık sunan, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan 6.2 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. 8GB RAM 128GB/256GB depolama ile gelecek telefon, 27w hızlı şarj, 18w Qi sertifikalı kablosuz şarjı destekleyen 4575 mAh bataryadan güç alacak. Düz modelde 50MP OIS ve EIS özellikli sekiz PD geniş lens içeren 50MP birincil ve 12MP ultra geniş sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuyla gelecek.
Google Pixel 8 Pro bilinen özellikleri
Google Pixel 8 Pro, 1-120 Hz yenileme hızı, 2400 nit maksimum parlaklık sunan, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 6.7 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. 50MP Octa PD geniş açılı kameraya 5x optik zoom yapabilen 48MP ultra geniş lens, 30x Super Rez zoom yapabilen 48MP telefoto kamera eşlik ediyor. Hem geniş hem de ultra geniş sensörler OIS ve EIS’i destekliyor. Telefon, 8GB RAM 512GB’a kadar depolama (Amerika’da 1TB’lık model de olacak) ile gelecek. Pro model, daha hızlı şarj desteği sunan daha yüksek kapasite batarya (5050 mAh) ile geliyor. Her iki model de 10.5MP Dual PD ön kameraya sahip.
|Model
|Pixel 8
|Pixel 8 Pro
|Ekran
|6.2 inç, FHD+, 60Hz-120Hz, 2.000 nit, OLED
|6.7 inç, 1Hz-120Hz, 2.400 nit, LTPO OLED
|İşlemci
|Google Tensor G3, Titan M2 güvenlik çipi
|Google Tensor G3, Titan M2 güvenlik çipi
|Bellek
|8 GB RAM (LPDDR5x)
|8 GB RAM (LPDDR5x)
|Depolama
|128GB/256GB (UFS 3.1)
|512GB/1TB (UFS 3.1)
|Batarya
|4575 mAh, 27w hızlı şarj
|5050 mAh, 30w hızlı şarj
|Kamera
|50MP + 12MP
|50MP + 48MP + 48MP
|Ön kamera
|10.5MP
|10.5MP
|Bağlantı
|WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC
|WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC
|Koruma
|Corning Gorilla Glass Victus, IP68
|Corning Gorilla Glass Victus 2, IP68
|Diğer
|Ekran altı parmak izi sensörü, FaceID
|Ekran altı parmak izi sensörü, FaceID
|Ağırlık
|187 gr
|213 gr
7 yıl güncelleme desteği
Pixel 8 serisinin Android 21 sürümüne kadar güncelleme alması bekleniyor. Birkaç yıl önce cihazın Android güncelleme döngüsü maksimum 3 yıl ile sınırlı olduğundan bu güzel bir gelişme.
Google Pixel 8 fiyatı ne kadar olacak?
Google Pixel 8, 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Pixel 8 Pro fiyatı 899 dolar olacak.Kaynakça https://www.91mobiles.com/hub/google-pixel-8-pro-specifications-revealed/ https://www.phonearena.com/news/Pixel-8-and-8-Pro-price-leaked-straight-from-Google-and-its-a-mix-of-good-and-bad-news_id150922 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.