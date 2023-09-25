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    Google Pixel 8 serisinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı: 7 yıl güncelleme alacak!

    Google'ın Ekim ayında tanıtacağı yeni telefonları sızdırıldı. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun özellikleri nasıl olacak, fiyatı ne kadar olacak? lansman öncesinde belli oldu.
    google pixel 8 & pixel 8 pro özellikleri fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 8 serisi, 4 Ekim’de resmî olarak tanıtılacak. Pixel 8 etkinliğinde yeni Pixel Watch 2, yeni Nest cihazları, Android 14 kararlı sürüm ve birkaç donanımın duyurulması bekleniyor. Resmî lansmandan önce Pixel 8 telefonların tüm özellikleri açığa çıktı. Pixel 8 fiyatı da Google tarafından açıklandı. İşte Google’ın en yeni telefonları hakkında tüm bilinenler:

    Google Pixel 8 bilinen özellikleri

    Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Tensor G3 ve Titan M2 güvenlik çipiyle donatılacak. Pixel 8 modeli, 60-120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık sunan, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan 6.2 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. 8GB RAM 128GB/256GB depolama ile gelecek telefon, 27w hızlı şarj, 18w Qi sertifikalı kablosuz şarjı destekleyen 4575 mAh bataryadan güç alacak. Düz modelde 50MP OIS ve EIS özellikli sekiz PD geniş lens içeren 50MP birincil ve 12MP ultra geniş sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuyla gelecek.

    Google Pixel 8 Pro bilinen özellikleri

    Google Pixel 8 Pro, 1-120 Hz yenileme hızı, 2400 nit maksimum parlaklık sunan, Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan 6.7 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. 50MP Octa PD geniş açılı kameraya 5x optik zoom yapabilen 48MP ultra geniş lens, 30x Super Rez zoom yapabilen 48MP telefoto kamera eşlik ediyor. Hem geniş hem de ultra geniş sensörler OIS ve EIS’i destekliyor. Telefon, 8GB RAM 512GB’a kadar depolama (Amerika’da 1TB’lık model de olacak) ile gelecek. Pro model, daha hızlı şarj desteği sunan daha yüksek kapasite batarya (5050 mAh) ile geliyor. Her iki model de 10.5MP Dual PD ön kameraya sahip.

    Google Pixel 8 & Pixel 8 Pro teknik özellikleri
    Model Pixel 8 Pixel 8 Pro
    Ekran 6.2 inç, FHD+, 60Hz-120Hz, 2.000 nit, OLED 6.7 inç, 1Hz-120Hz, 2.400 nit, LTPO OLED
    İşlemci Google Tensor G3, Titan M2 güvenlik çipi Google Tensor G3, Titan M2 güvenlik çipi
    Bellek 8 GB RAM (LPDDR5x) 8 GB RAM (LPDDR5x)
    Depolama 128GB/256GB (UFS 3.1) 512GB/1TB (UFS 3.1)
    Batarya 4575 mAh, 27w hızlı şarj 5050 mAh, 30w hızlı şarj
    Kamera 50MP + 12MP 50MP + 48MP + 48MP
    Ön kamera 10.5MP 10.5MP
    Bağlantı WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC
    Koruma Corning Gorilla Glass Victus, IP68 Corning Gorilla Glass Victus 2, IP68
    Diğer Ekran altı parmak izi sensörü, FaceID Ekran altı parmak izi sensörü, FaceID
    Ağırlık 187 gr 213 gr

    7 yıl güncelleme desteği

    Pixel 8 serisinin Android 21 sürümüne kadar güncelleme alması bekleniyor. Birkaç yıl önce cihazın Android güncelleme döngüsü maksimum 3 yıl ile sınırlı olduğundan bu güzel bir gelişme.

    Google Pixel 8 fiyatı ne kadar olacak?

    Google Pixel 8, 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Pixel 8 Pro fiyatı 899 dolar olacak.

    Kaynakça https://www.91mobiles.com/hub/google-pixel-8-pro-specifications-revealed/ https://www.phonearena.com/news/Pixel-8-and-8-Pro-price-leaked-straight-from-Google-and-its-a-mix-of-good-and-bad-news_id150922
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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