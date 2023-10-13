Tam Boyutta Gör Yeni çıkan Pixel 8 serisinin yüz tanıma sistemi hakkında şikayetler ortaya çıktı. Bir Pixel 8 Pro kullanıcısı, kendisine hiç benzemeyen kardeşinin yüzünü göstererek ekran kilidini açtı ve bu durum tek seferle sınırlı değil. İlginç olarak kullanıcı, kendisine daha çok benzeyen babasının yüzünü telefona gösterdiğinde kilidin açıldığını söylüyor.

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Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da yüz tanıma sistemini geliştirdi. Google’a göre sistem artık en yüksek Android biyometrik sınıf olan Class 3 gereksinimlerini karşılıyor. Class 3 biyometrik güvenlik, sistemin fotoğraf veya benzer görünüşlü bir kişi gibi kayıtlı bir örnekle kandırılma ihtimalinin çok düşük olması gerektiği anlamına geliyor. Ancak, ilk şikayet gösteriyor ki yine de bir hata payı var ve kusursuz güvenliği garanti etmiyor.

Pixel telefonlarda kullanıcının belirlediği durumlarda kilidin açık tutulmasını sağlayan bir özellik (Extend Unlock) bulunuyor. Kullanıcı, bu özelliğin etkinleştirilmediğini de söylüyor.

Bu, Pixel 8 Pro’nun yüzle kilit açma sisteminin başarısız olduğuna ilişkin ilk rapor. Yaygın bir sorun olup olmadığını anlamak için Pixel 8 serisinin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını beklemek gerekecek. Google tarafından henüz açıklama gelmedi.

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Google Pixel 8 Pro'nun "gelişmiş" yüz tanıma sistemi kandırıldı!