Google Pixel 8 Pro'nun "gelişmiş" yüz tanıma sistemi kandırıldı!

Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da yüz tanıma sistemini geliştirdi. Google’a göre sistem artık en yüksek Android biyometrik sınıf olan Class 3 gereksinimlerini karşılıyor. Class 3 biyometrik güvenlik, sistemin fotoğraf veya benzer görünüşlü bir kişi gibi kayıtlı bir örnekle kandırılma ihtimalinin çok düşük olması gerektiği anlamına geliyor. Ancak, ilk şikayet gösteriyor ki yine de bir hata payı var ve kusursuz güvenliği garanti etmiyor.
Pixel telefonlarda kullanıcının belirlediği durumlarda kilidin açık tutulmasını sağlayan bir özellik (Extend Unlock) bulunuyor. Kullanıcı, bu özelliğin etkinleştirilmediğini de söylüyor.
Bu, Pixel 8 Pro’nun yüzle kilit açma sisteminin başarısız olduğuna ilişkin ilk rapor. Yaygın bir sorun olup olmadığını anlamak için Pixel 8 serisinin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını beklemek gerekecek. Google tarafından henüz açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.