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    Google Pixel 8 Pro'nun "gelişmiş" yüz tanıma sistemi kandırıldı!

    Google, Pixel 8 Pro'yu tanıtırken Android telefonlar arasında en gelişmiş yüz tanıma sistemini kullandığını söylemişti. Ancak, kullanıcı deneyimine göre yüzle kilit açma başarısız.
    google pixel 8 pro yüz tanıma sistemi kandırıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni çıkan Pixel 8 serisinin yüz tanıma sistemi hakkında şikayetler ortaya çıktı. Bir Pixel 8 Pro kullanıcısı, kendisine hiç benzemeyen kardeşinin yüzünü göstererek ekran kilidini açtı ve bu durum tek seferle sınırlı değil. İlginç olarak kullanıcı, kendisine daha çok benzeyen babasının yüzünü telefona gösterdiğinde kilidin açıldığını söylüyor.

    Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da yüz tanıma sistemini geliştirdi. Google’a göre sistem artık en yüksek Android biyometrik sınıf olan Class 3 gereksinimlerini karşılıyor. Class 3 biyometrik güvenlik, sistemin fotoğraf veya benzer görünüşlü bir kişi gibi kayıtlı bir örnekle kandırılma ihtimalinin çok düşük olması gerektiği anlamına geliyor. Ancak, ilk şikayet gösteriyor ki yine de bir hata payı var ve kusursuz güvenliği garanti etmiyor.

    Pixel telefonlarda kullanıcının belirlediği durumlarda kilidin açık tutulmasını sağlayan bir özellik (Extend Unlock) bulunuyor. Kullanıcı, bu özelliğin etkinleştirilmediğini de söylüyor.

    Bu, Pixel 8 Pro’nun yüzle kilit açma sisteminin başarısız olduğuna ilişkin ilk rapor. Yaygın bir sorun olup olmadığını anlamak için Pixel 8 serisinin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını beklemek gerekecek. Google tarafından henüz açıklama gelmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 8 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    avm de çalışmak saç prp yaptiranlar yorumları araba ayna tamirini kim yapar gözlük gözümden düşüyor ne yapmalıyım online yedek parça yorum

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