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    Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera özellikleri sızdırıldı

    4 Ekim'de piyasaya sürülecek Google Pixel 8 serisinden Pixel 8 ve 8 Pro'nun kamera özellikleri bir video aracılığıyla sızdırıldı. İşte birbirinden farklı kamera yeteneklerini ortaya çıkaran o video:
    Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, 4 Ekim'de yeni ürünleri Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda sızdırılmış yeni bir reklam videosu ise Pixel 8'in manuel kamera kontrollerini, yeni özelliklerini ve yapay zeka özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Google Pixel 8'in beklenen özellikleri:

    91Mobiles'e gönderilen sızdırılmış bir video, Gece Görüşü, Astrofotografi ve Süper Çözünürlüklü Yakınlaştırma gibi özellikler de dahil olmak üzere Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ya gelen tüm yeni kamera özelliklerinin oldukça ayrıntılı bir dökümünü ortaya çıkardı.

    Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Video, Google'ın daha pürüzsüz bir görünüm oluşturmak için yapay zekayı kullanacağını ve Night Sight'ın efektlerini videoya getireceğini söylediği Video Boost ile başlıyor. Ayrıca, daha önce ortaya çıkan bir başka özellik olan Ses Silgisi özelliğine de ilk bakışı sağlayan video, bir çello sanatçısının videosunun arka planındaki şehir gürültüsünü ortadan kaldıran hızlı bir örnek sunuyor.

    Videoda yapay zekanın belki de en çılgınca kullanımı ise Pixel 8'deki Google Fotoğraflar özelliğinde, uygulamanın istediğiniz kareyi oluşturmak için bir karedeki insanların yüzlerini değiştirebilmesi. Ayrıca videoya göre Google Pixel 8 Pro'ya Pro Kontroller isimli tam manuel kontrol seçeneği de geliyor.

    Pixel 8 serisindeki her iki cihazda da f/1,68 diyafram açıklığına sahip 50MP Samsung ISOCELL GN1 birincil sensör bulunacak. Bunun yanı sıra Pixel 8, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kameraya sahip olacak. Pixel 8 Pro ise 48 MP ultra geniş kamera ve 5x optik yakınlaştırma sunan 48 MP telefoto kamera alıyor.

    4 Ekim'de piyasaya sürülecek cihazların ön kameralrına değinecek olursak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da  f/2,2 diyafram açıklığı sunan 10,5 MP selfie kamerası bulunacak. Pixel 8'deki sabit odaklı iken Pixel 8 Pro'dakinim otomatik odaklı olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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