Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, 4 Ekim'de yeni ürünleri Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda sızdırılmış yeni bir reklam videosu ise Pixel 8'in manuel kamera kontrollerini, yeni özelliklerini ve yapay zeka özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte Google Pixel 8'in beklenen özellikleri:

91Mobiles'e gönderilen sızdırılmış bir video, Gece Görüşü, Astrofotografi ve Süper Çözünürlüklü Yakınlaştırma gibi özellikler de dahil olmak üzere Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ya gelen tüm yeni kamera özelliklerinin oldukça ayrıntılı bir dökümünü ortaya çıkardı.

Tam Boyutta Gör Video, Google'ın daha pürüzsüz bir görünüm oluşturmak için yapay zekayı kullanacağını ve Night Sight'ın efektlerini videoya getireceğini söylediği Video Boost ile başlıyor. Ayrıca, daha önce ortaya çıkan bir başka özellik olan Ses Silgisi özelliğine de ilk bakışı sağlayan video, bir çello sanatçısının videosunun arka planındaki şehir gürültüsünü ortadan kaldıran hızlı bir örnek sunuyor.

Videoda yapay zekanın belki de en çılgınca kullanımı ise Pixel 8'deki Google Fotoğraflar özelliğinde, uygulamanın istediğiniz kareyi oluşturmak için bir karedeki insanların yüzlerini değiştirebilmesi. Ayrıca videoya göre Google Pixel 8 Pro'ya Pro Kontroller isimli tam manuel kontrol seçeneği de geliyor.

Pixel 8 serisindeki her iki cihazda da f/1,68 diyafram açıklığına sahip 50MP Samsung ISOCELL GN1 birincil sensör bulunacak. Bunun yanı sıra Pixel 8, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kameraya sahip olacak. Pixel 8 Pro ise 48 MP ultra geniş kamera ve 5x optik yakınlaştırma sunan 48 MP telefoto kamera alıyor.

4 Ekim'de piyasaya sürülecek cihazların ön kameralrına değinecek olursak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da f/2,2 diyafram açıklığı sunan 10,5 MP selfie kamerası bulunacak. Pixel 8'deki sabit odaklı iken Pixel 8 Pro'dakinim otomatik odaklı olması bekleniyor.

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Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera özellikleri sızdırıldı