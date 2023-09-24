Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera özellikleri sızdırıldı

İşte Google Pixel 8'in beklenen özellikleri:
91Mobiles'e gönderilen sızdırılmış bir video, Gece Görüşü, Astrofotografi ve Süper Çözünürlüklü Yakınlaştırma gibi özellikler de dahil olmak üzere Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'ya gelen tüm yeni kamera özelliklerinin oldukça ayrıntılı bir dökümünü ortaya çıkardı.
Videoda yapay zekanın belki de en çılgınca kullanımı ise Pixel 8'deki Google Fotoğraflar özelliğinde, uygulamanın istediğiniz kareyi oluşturmak için bir karedeki insanların yüzlerini değiştirebilmesi. Ayrıca videoya göre Google Pixel 8 Pro'ya Pro Kontroller isimli tam manuel kontrol seçeneği de geliyor.
Pixel 8 serisindeki her iki cihazda da f/1,68 diyafram açıklığına sahip 50MP Samsung ISOCELL GN1 birincil sensör bulunacak. Bunun yanı sıra Pixel 8, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş kameraya sahip olacak. Pixel 8 Pro ise 48 MP ultra geniş kamera ve 5x optik yakınlaştırma sunan 48 MP telefoto kamera alıyor.
4 Ekim'de piyasaya sürülecek cihazların ön kameralrına değinecek olursak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'da f/2,2 diyafram açıklığı sunan 10,5 MP selfie kamerası bulunacak. Pixel 8'deki sabit odaklı iken Pixel 8 Pro'dakinim otomatik odaklı olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.