Google Pixel 8 Pro'nun tanıtım videosu sızdırıldı: Sihirli bir özellikle geliyor

Tam Boyutta Gör Google Pixel 8 Pro modelinin tanıtım videosu sızdırıldı. Açık mavi, Pixel 8 Pro’nun renk seçeneklerinden biri olacak. Ayrıca Google’ın Audio Magic Eraser olarak adlandırdığı ve ilk kez Pixel telefonda göreceğimizi belirttiği bir özellikle geliyor.

Pixel 8 ve 8 Pro'nun tüm özellikleri netleşti: Yakında geliyor 4 gün önce eklendi

Pixel 8 Pro, videodaki arka sesleri silecek

Audio Magic Eraser, Google Fotoğraflar video düzenleyicisinin bir parçası olacak gibi görünüyor. Pixel 8 Pro, bir videodaki sesleri belirleyecek ve ardından videodaki arka sesi (gürültü, insanlar, müzik) silmenize imkan tanıyacak. Google Fotoğraflar’daki diğer filtreler gibi sola ya da sağa sürükleyerek arka plandaki seslerin düzeyini ayarlamak mümkün olacak.

Fotoğraflar için kullanılan Sihirli Silgi özelliği oldukça popüler. Fotoğraflardaki insanları veya nesneleri silmenin yanı sıra renk değiştirmek için kullanılan Magic Eraser, artık videolarda da kullanılabilecek.

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Google Pixel 8 Pro, sihirli bir özellikle geliyor