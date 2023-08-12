Google Pixel 8 Pro'nun tanıtım videosu sızdırıldı: Sihirli bir özellikle geliyor

Pixel 8 Pro, videodaki arka sesleri silecek
Audio Magic Eraser, Google Fotoğraflar video düzenleyicisinin bir parçası olacak gibi görünüyor. Pixel 8 Pro, bir videodaki sesleri belirleyecek ve ardından videodaki arka sesi (gürültü, insanlar, müzik) silmenize imkan tanıyacak. Google Fotoğraflar’daki diğer filtreler gibi sola ya da sağa sürükleyerek arka plandaki seslerin düzeyini ayarlamak mümkün olacak.
Fotoğraflar için kullanılan Sihirli Silgi özelliği oldukça popüler. Fotoğraflardaki insanları veya nesneleri silmenin yanı sıra renk değiştirmek için kullanılan Magic Eraser, artık videolarda da kullanılabilecek.
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