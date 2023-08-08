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    Pixel 8 ve 8 Pro'nun tüm özellikleri netleşti: Yakında geliyor

    Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun tüm özellikleri belli oldu. Peki Pixel 7 serisinin halefi olacak cihazlar neler sunacak? İşte bildiklerimiz 
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    Pixel 8 ve 8 Pro'nun tüm özellikleri netleşti: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Pixel 7 serisinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bu bağlamda uzun süredir beklenen Pixel 8 serisinin önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bugünse, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun tüm özellikleri gün yüzüne çıktı. Bekleyiş çok yakında sona eriyor.

    Pixel 8 ve 8 Pro'nun tüm özellikleri netleşti

    Hatırlayacağınız üzere Pixel 8 ve 8 Pro'nun ekran, yonga seti ve kamera özelliklerinden daha önce sizlere bahsetmiştik. Öyle ki her iki telefonun depolama kapasitesi ve renk seçenekleri de belli oldu. Bu doğrultuda yeni nesil Pixel 8 ailesi, Tensor G3, kamera ve ufak tasarımsal yükseltmeler içerecek gibi görünüyor. 

    Pixel 8 beklenen özellikler

    Aktarıldığı kadarıyla Pixel 8, ön yüzünde 1080x2400 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,17 inç OLED ekran ile satışa sunulacak.  Ayrıca cihaza, ekran üstü parmak izi sensörü, 4W kablolu ve 12W kablosuz şarj desteği,  yeni nesil Tensor yonga seti ve 4.485 mAh pil paketi eşlik edecek. Bunun haricinde Pixel 7'de yer alan 12 MP ultra geniş ve 11 MP selfie sensörlerinin Pixel 8'de de korunması bekleniyor. Ayrıca ailenin temel modeli, 128GB/256GB ve 512GB olmak üzere üç depolama sürümü ve Meyan Kökü, Porselen ve Gökyüzü adlı üç renkte satışa çıkacak.

    Pixel 8 ve 8 Pro'nun tüm özellikleri netleşti: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Pixel 8 Pro'ya gelecek olursak, kardeşine kıyasla 1344x2992 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı destekli 6,7 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca ISOCELL GN2'ye ek olarak yeni bir 64 MP ultra geniş ve Pixel 7 Pro'daki aynı 48 MP telefoto ve 11 MP selfie sensörleri ile desteklenecek. 128GB/256GB ve 512GB olmak üzere üç depolama sürümüne sahip olacak cihazın, Meyan Kökü, Porselen ve Gökyüzü adlı üç renkte satışa çıkması bekleniyor. 

    Bu özelliklere ek olarak Pixel 8'in fiyatında da ufak bir artış yaşanacak. Bilmeyenler için hem Pixel 6 hem de 7, lansman sırasında 600 dolarlık fiyat etiketi ile tanıtıldı. Bu rakam Pixel 6 Pro ve 7 Pro'da ise 900 dolar civarındaydı. Mevcut raporlar ise, Pixel 8'in 650 dolar veya 700 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Pixel 8 ve 8 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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