Google Pixel Pro telefonların sıcaklık ölçüm özelliği Avrupa'ya geliyor

Tam Boyutta Gör Pixel termometre uygulaması şu anda yalnızca Pixel 8 ve Pixel 9 Pro’larda bulunuyor. Özellik tanıtıldığında nesnelerin sıcaklığını ölçebiliyordu, bu yılın başlarından beri vücut sıcaklığını da ölçebiliyor. Yalnız, Pixel Thermometer Amerika ile sınırlıydı. Google, bu özelliği Avrupa’daki kullanıcılar için de açacağını söyledi.

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Pixel termometre uygulaması

Kullanıcıların kurulum sırasında Fitbit cihazlarını eşleştirme ve sıcaklığı kaydetme seçenekleri olacak. Sesli asistan, kullanıcının telefonu alnına yakın bir yere koyma, ardından sol veya sağ şakaklarına getirme sürecinde rehberlik edecek. Sıcaklık rehberi ayrıca yaş aralığı seçme seçeneği sunacak; 3+ yaş, 3-36 ay veya 0-3 ay. Bu, işlemi hızlandırmak için Ayarlar menüsünden devre dışı bırakılabilecek. Ayrıca ölçümleri Son Sonuçlar sayfasına kaydetme, sonrasında Fitbit’e kaydetme seçeneği sunacak.

Nesne ve vücut sıcaklığını ölçme hangi telefonlarda kullanılabiliyor?

Bu özellik, Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL’de kullanılabiliyor. Google, vücut sıcaklığı desteğini Avrupa’daki Pixel Termometre uygulamasına getirecek ancak tüm Avrupa cihazlarında hemen kullanılamayacak; kademeli olarak sunulacak.

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Pixel Pro telefonların sıcaklık ölçüm özelliği Avrupa'ya geliyor