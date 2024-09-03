Google Pixel Pro telefonların sıcaklık ölçüm özelliği Avrupa'ya geliyor

- Pixel termometre uygulaması
- Nesne ve vücut sıcaklığını ölçme hangi telefonlarda kullanılabiliyor?
- Yorumlar
Pixel termometre uygulaması
Kullanıcıların kurulum sırasında Fitbit cihazlarını eşleştirme ve sıcaklığı kaydetme seçenekleri olacak. Sesli asistan, kullanıcının telefonu alnına yakın bir yere koyma, ardından sol veya sağ şakaklarına getirme sürecinde rehberlik edecek. Sıcaklık rehberi ayrıca yaş aralığı seçme seçeneği sunacak; 3+ yaş, 3-36 ay veya 0-3 ay. Bu, işlemi hızlandırmak için Ayarlar menüsünden devre dışı bırakılabilecek. Ayrıca ölçümleri Son Sonuçlar sayfasına kaydetme, sonrasında Fitbit’e kaydetme seçeneği sunacak.
Nesne ve vücut sıcaklığını ölçme hangi telefonlarda kullanılabiliyor?
Bu özellik, Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL’de kullanılabiliyor. Google, vücut sıcaklığı desteğini Avrupa’daki Pixel Termometre uygulamasına getirecek ancak tüm Avrupa cihazlarında hemen kullanılamayacak; kademeli olarak sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.