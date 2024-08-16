Google Pixel 9'un yeni özelliği, grup fotoğraflarındaki sorunu çözüyor

Tam Boyutta Gör Google, Made by Google etkinliğinde yeni Pixel cihazlarını tanıttı. Pixel 9, Pixel 9 Pro/XL ve Pixel 9 Pro Fold olmak üzere dört yeni akıllı telefonla birlikte yeni uygulamalar ve yapay zeka özelliklerini tanıtıldı. Google, bir dizi yeni özelliğin yanı sıra fotoğrafı çeken kişinin Photoshop veya başka bir düzenleme yazılımına ihtiyaç duymadan kendini fotoğrafa eklemesine olanak tanıyan yeni yapay zeka destekli özelliğini tanıttı.

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Google Pixel 9 Add Me özelliği nasıl çalışıyor?

Grup fotoğrafı çekilirken genellikle fotoğrafı çeken kişi olmaz. Zamanlayıcıyı kullanarak kendinizi fotoğrafa dahil edebilirsiniz ama her zaman güzel sonuçlar vermez. İşte Google, yeni tanıttığı Pixel 9 telefonlarla bu sorunu çözüyor. Pixel 9 serisi, “Add me” özelliğiyle kameranın arkasındaki kişiyi çektiği fotoğrafa dahil ediyor. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?

Yeni Add Me özelliğinin kullanımı oldukça basit; Grup fotoğrafını durmak istediğiniz noktayı hayal ederek normal bir şekilde çekiyorsunuz. Sonra telefonu fotoğraf karesindeki kişilerden birine verip ondan çekmesini istiyorsunuz. Kamera, en iyi ayarlamayı yapmak için sizi yönlendiriyor. Ardından Google’ın yapay zekası iki resmi üst üste bindiriyor ve sanki ilk başta herkes fotoğraftaymış gibi görünecek şekilde birleştiriyor.

Kullanıcı deneyimlerine göre, bu özellik arka plan sabitse harika çalışıyor. Ayrıca en iyi sonuç için ekrandaki komutları çok iyi uygulayan olabildiğince sabit bir el ve dikkatli konumlandırma gerektiriyor. Bu fotoğraf özelliği şu anda yalnızca Google Pixel 9 telefonlarda çalışıyor.

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Google Pixel 9, grup fotoğraflarındaki sorunu çözüyor