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    Anlık Bildirim

    Google Pixel 9'un yeni özelliği, grup fotoğraflarındaki sorunu çözüyor

    Grup fotoğraflarında genelde fotoğrafı çeken kişi kadrajda olmaz, sonraki çekim başkasının yerine geçer. Google, Pixel 9 serisiyle getirdiği "Add me" özelliğiyle bu sorunu çözüyor.
    Google Pixel 9 Add Me özelliği Tam Boyutta Gör
    Google, Made by Google etkinliğinde yeni Pixel cihazlarını tanıttı. Pixel 9, Pixel 9 Pro/XL ve Pixel 9 Pro Fold olmak üzere dört yeni akıllı telefonla birlikte yeni uygulamalar ve yapay zeka özelliklerini tanıtıldı. Google, bir dizi yeni özelliğin yanı sıra fotoğrafı çeken kişinin Photoshop veya başka bir düzenleme yazılımına ihtiyaç duymadan kendini fotoğrafa eklemesine olanak tanıyan yeni yapay zeka destekli özelliğini tanıttı.

    Google Pixel 9 Add Me özelliği nasıl çalışıyor?

    Grup fotoğrafı çekilirken genellikle fotoğrafı çeken kişi olmaz. Zamanlayıcıyı kullanarak kendinizi fotoğrafa dahil edebilirsiniz ama her zaman güzel sonuçlar vermez. İşte Google, yeni tanıttığı Pixel 9 telefonlarla bu sorunu çözüyor. Pixel 9 serisi, “Add me” özelliğiyle kameranın arkasındaki kişiyi çektiği fotoğrafa dahil ediyor. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?

    Yeni Add Me özelliğinin kullanımı oldukça basit; Grup fotoğrafını durmak istediğiniz noktayı hayal ederek normal bir şekilde çekiyorsunuz. Sonra telefonu fotoğraf karesindeki kişilerden birine verip ondan çekmesini istiyorsunuz. Kamera, en iyi ayarlamayı yapmak için sizi yönlendiriyor. Ardından Google’ın yapay zekası iki resmi üst üste bindiriyor ve sanki ilk başta herkes fotoğraftaymış gibi görünecek şekilde birleştiriyor.

    Kullanıcı deneyimlerine göre, bu özellik arka plan sabitse harika çalışıyor. Ayrıca en iyi sonuç için ekrandaki komutları çok iyi uygulayan olabildiğince sabit bir el ve dikkatli konumlandırma gerektiriyor. Bu fotoğraf özelliği şu anda yalnızca Google Pixel 9 telefonlarda çalışıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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