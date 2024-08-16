Google Pixel 9'un yeni özelliği, grup fotoğraflarındaki sorunu çözüyor

Google Pixel 9 Add Me özelliği nasıl çalışıyor?
Grup fotoğrafı çekilirken genellikle fotoğrafı çeken kişi olmaz. Zamanlayıcıyı kullanarak kendinizi fotoğrafa dahil edebilirsiniz ama her zaman güzel sonuçlar vermez. İşte Google, yeni tanıttığı Pixel 9 telefonlarla bu sorunu çözüyor. Pixel 9 serisi, “Add me” özelliğiyle kameranın arkasındaki kişiyi çektiği fotoğrafa dahil ediyor. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?
Yeni Add Me özelliğinin kullanımı oldukça basit; Grup fotoğrafını durmak istediğiniz noktayı hayal ederek normal bir şekilde çekiyorsunuz. Sonra telefonu fotoğraf karesindeki kişilerden birine verip ondan çekmesini istiyorsunuz. Kamera, en iyi ayarlamayı yapmak için sizi yönlendiriyor. Ardından Google’ın yapay zekası iki resmi üst üste bindiriyor ve sanki ilk başta herkes fotoğraftaymış gibi görünecek şekilde birleştiriyor.
Kullanıcı deneyimlerine göre, bu özellik arka plan sabitse harika çalışıyor. Ayrıca en iyi sonuç için ekrandaki komutları çok iyi uygulayan olabildiğince sabit bir el ve dikkatli konumlandırma gerektiriyor. Bu fotoğraf özelliği şu anda yalnızca Google Pixel 9 telefonlarda çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.