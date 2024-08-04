Google, Pixel 9 serisi için yeni 45W şarj cihazı üzerinde çalışıyor: İşte tasarımı

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google, 13 Ağustos'ta yeni ürünlerini piyasaya sürecek. En çok ilgi Pixel 9 serisi ve Pixel Watch 3'e yönelmiş olsa da yakın zamandaki bir sızıntı daha az bilinen ancak önemli bir aksesuara ışık tuttu. Rapora göre Google, yeni bir 45W USB-C şarj cihazı üzerinde çalışıyor.

Google Pixel Watch 3'ün tanıtım videosu sızdırıldı 1 gün önce eklendi

İşte Google'ın yeni 45W şarj cihazı:

Sosyal medyada yapılan paylaşım ile ortaya çıkan Google'ın yeni şarj cihazı, geleneksel kare tasarımını daha yuvarlak, oval bir şekille değiştiriyor. USB-C bağlantı noktasının cihazın alt kısmında bulunduğu tasarım, sıradan şarj cihazlarını geride bıraktırıyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görseller şarj cihazının Avrupa versiyonunu gösteriyor. Şirketin mevcut 30W şarj cihazından daha küçük görünen şarj cihazı hakkındaki sızıntılar, Pixel 9 Pro XL'ın 30 dakikada %70'e kadar hızlı şarj olabileceğini öne sürmekte. Bu, telefonun mevcut 30W sınırından daha hızlı şarj hızlarını desteklediğine işaret ediyor. Fiyatlandırma detayları açıklanmasa da Google'ın mevcut 30W şarj cihazı 25 dolara satılıyor. Daha yüksek güç çıkışı göz önüne alındığında, 45W versiyonu için ufak bir fiyat artışı beklenmekte.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Diğer Donanım Ürünleri Haberleri

Google, Pixel 9 serisi için yeni 45W şarj cihazı üzerinde çalışıy