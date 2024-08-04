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    Anlık Bildirim

    Google, Pixel 9 serisi için yeni 45W şarj cihazı üzerinde çalışıyor: İşte tasarımı

    Google, 13 Ağustos'ta Pixel 9 serisine ek olarak yeni bir şarj cihazı piyasaya sürebilir. İşte Google'ın ilginç bir tasarıma sahip 45W USB-C şarj cihazının detayları:
    Google, Pixel 9 serisi için yeni 45W şarj cihazı üzerinde çalışıy Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Google, 13 Ağustos'ta yeni ürünlerini piyasaya sürecek. En çok ilgi Pixel 9 serisi ve Pixel Watch 3'e yönelmiş olsa da yakın zamandaki bir sızıntı daha az bilinen ancak önemli bir aksesuara ışık tuttu. Rapora göre Google, yeni bir 45W USB-C şarj cihazı üzerinde çalışıyor.

    İşte Google'ın yeni 45W şarj cihazı:

    Sosyal medyada yapılan paylaşım ile ortaya çıkan Google'ın yeni şarj cihazı, geleneksel kare tasarımını daha yuvarlak, oval bir şekille değiştiriyor. USB-C bağlantı noktasının cihazın alt kısmında bulunduğu tasarım, sıradan şarj cihazlarını geride bıraktırıyor.

    Google, Pixel 9 serisi için yeni 45W şarj cihazı üzerinde çalışıy Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görseller şarj cihazının Avrupa versiyonunu gösteriyor. Şirketin mevcut 30W şarj cihazından daha küçük görünen şarj cihazı hakkındaki sızıntılar, Pixel 9 Pro XL'ın 30 dakikada %70'e kadar hızlı şarj olabileceğini öne sürmekte. Bu, telefonun mevcut 30W sınırından daha hızlı şarj hızlarını desteklediğine işaret ediyor. Fiyatlandırma detayları açıklanmasa da Google'ın mevcut 30W şarj cihazı 25 dolara satılıyor. Daha yüksek güç çıkışı göz önüne alındığında, 45W versiyonu için ufak bir fiyat artışı beklenmekte.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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