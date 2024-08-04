Google, Pixel 9 serisi için yeni 45W şarj cihazı üzerinde çalışıyor: İşte tasarımı

Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi
Google, 13 Ağustos'ta yeni ürünlerini piyasaya sürecek. En çok ilgi Pixel 9 serisi ve Pixel Watch 3'e yönelmiş olsa da yakın zamandaki bir sızıntı daha az bilinen ancak önemli bir aksesuara ışık tuttu. Rapora göre Google, yeni bir 45W USB-C şarj cihazı üzerinde çalışıyor.
İşte Google'ın yeni 45W şarj cihazı:
Sosyal medyada yapılan paylaşım ile ortaya çıkan Google'ın yeni şarj cihazı, geleneksel kare tasarımını daha
yuvarlak, oval bir şekille değiştiriyor. USB-C bağlantı noktasının cihazın alt kısmında bulunduğu tasarım, sıradan şarj cihazlarını geride bıraktırıyor.
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Sızdırılan görseller şarj cihazının
Avrupa versiyonunu gösteriyor. Şirketin mevcut 30W şarj cihazından daha küçük görünen şarj cihazı hakkındaki sızıntılar, Pixel 9 Pro XL'ın 30 dakikada %70'e kadar hızlı şarj olabileceğini öne sürmekte. Bu, telefonun mevcut 30W sınırından daha hızlı şarj hızlarını desteklediğine işaret ediyor. Fiyatlandırma detayları açıklanmasa da Google'ın mevcut 30W şarj cihazı 25 dolara satılıyor. Daha yüksek güç çıkışı göz önüne alındığında, 45W versiyonu için ufak bir fiyat artışı beklenmekte.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.