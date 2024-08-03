Google Pixel Watch 3'ün tanıtım videosu sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google'ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan yeni etkinliği öncesi, Pixel sızıntıları kaldığı yerden devam ediyor. Etkinlik sırasında Pixel 9 serisini piyasaya sürecek şirket, bu serinin yanında yeni akıllı saati Pixel Watch 3'ü de piyasaya sürecek. Yakın zamanlı bir sızıntı ise akıllı saatin tanıtım videosunu ortaya çıkardı.

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İşte Google Pixel Watch 3'ün sızdırılan tanıtım videosundan bazı kareler:

Daha ince çerçevelerle gelmesi beklenen Pixel Watch 3, diğer güncellemelerin yanı sıra koşuya yeni bir odaklanma ile Fitbit özelliklerinin paketini ilerletmeye hazırlanıyor. Seleflerine kıyasla iki farklı boyut seçeneği ile gelecek cihazın sızdırılan tanıtım videosu, tüm bu özellikleri tek bir klipte topluyor.

Tam Boyutta Gör Android Headlines tarafından paylaşılan video, Pixel Watch 3'e dair en iyi bakışı sunuyor. Ayrıca 41 mm ve 45 mm varyantları arasındaki boyut farkını net bir şekilde gösteren videoda Google, ekranın çok daha parlak olduğunu belirtmekte.13 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Made By Google etkinliğinde tanıtılması beklenen Google Pixel Watch 3, son olarak söylentilere göre önceki nesillerle aynı olan 349 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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