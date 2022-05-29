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    Pixel tablet USI kalem desteği ile gelebilir

    Google, geçtiğimiz haftalarda Pixel tableti tanıtmıştı. 2023’te gelecek olan tablet, Google’ın Android tablet pazarına dönüşü olacak. Görünüşe göre Pixel tablet, kalem desteğine sahip olabilir.
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    Google Pixel tablet kalem desteğine sahip olabilir
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    Google, yıllar önce tablet pazarında çekilmişti. Android tablet pazarını uzun süre önce terk eden Google, ChromeOS pazarında da başarılı tablet üretememişti. Ancak Google, I/O Geliştirici Konferansı’nda tablet pazarına geri döneceğini duyurdu. Gelen ifadelere göre 2023’te gelmesi beklenen Pixel tablet, USI stylus desteğine sahip olabilir.

    Pixel tablet kalem desteğine sahip olabilir

    Universal Stylus Initiative (USI), kalem teknolojilerini standartlaştırmak için kurulmuş bir teknoloji projesi. Google’ın da 2018’de katıldığı USI, bilgisayar ve tabletlerde kalem kullanımını geliştirmek ve kolaylaştırmak istiyor. Bir süredir Chromebook pazarında gördüğümüz USI teknolojisine, Pixel tablet de katılabilir.

    Google Pixel tablet kalem desteğine sahip olabilir
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    Nugiz tarafından keşfedilen bilgi, Google’ın ismi belirsiz bir cihaz için USI sertifikasına başvurduğunu gösteriyor. Google’ın USI sertifikasını Pixel tablet için aldığı düşünülüyor. Pixel tablet, son yıllarda çıkmış en ilginç tabletlerden olabilir. Bazı kaynaklar, Pixel tabletin aynı zamanda Google Nest Hub’a dönüşebileceğini de belirtiyordu. Pixel tablet üzerine kalem desteği de sunarsa Android tablet pazarında ciddi bir rekabet sunacaktır.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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