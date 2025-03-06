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    Pixel 10, benzersiz bir yapay zeka desteğiyle gelebilir

    Google’ın bir süredir Pixel 10 serisi üzerinde çalıştığı bilinen bir durum. Ancak gelen son bilgiler, şirketin bu telefonda önceliğinin yapay zeka olduğunu gösteriyor.

    Pixel 10, benzersiz bir yapay zeka desteğiyle gelebilir Tam Boyutta Gör

    Google, yakında tanıtacağı Pixel 10 serisiyle akıllı telefon dünyasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, bu serinin en dikkat çekici yeniliği, Pixel Sense AI adı verilen yapay zeka destekli asistan olacak. Google ekosistemine derinlemesine entegre edilen bu teknoloji, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek daha akıllı ve sezgisel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Kod adı “Aurelius” olan bu yapay zeka sistemi, Google Calendar, Gmail, Maps, Chrome ve Photos gibi popüler uygulamalarla senkronize çalışarak, kullanıcılara proaktif öneriler sunacak. Günlük planlamaları, hatırlatmaları ve kişiselleştirilmiş görevleri otomatik olarak yöneterek kullanıcıya zaman kazandırması bekleniyor.

    Pixel 10 serisi donanım açısından da önemli iyileştirmelerle geliyor. Google ve Samsung ortaklığıyla geliştirilen Tensor G5 işlemcisi, cihazlara daha güçlü bir performans ve enerji verimliliği sağlayacak. Ayrıca, serinin Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve katlanabilir Pixel 10 Fold modelleriyle piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Kamera tarafında da büyük yeniliklerin olması bekleniyor.

    Yeni yapay zeka özelliklerinin eski Pixel modellerine gelip gelmeyeceği henüz net değil. Ancak Google’ın Pixel Sense AI ile akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağı şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Lansmana sayılı aylar kala, Pixel 10 serisinin getireceği yenilikler teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor.

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