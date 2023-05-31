Exynos’a elveda: Google Pixel Watch 2 akıllı saatinin özellikleri netleşti

Google Pixel Watch 2 detaylanıyor
Bu konudaki son gelişmelere göre Google Pixel Watch 2, selefinden önemli ölçüde daha iyi pil ömrü sunacak. Belirtilenlere göre Pixel Watch 2'nin her zaman açık ekranı etkinken bir günden fazla dayanabileceği iddia ediliyor. Bazı pil tasarrufu özellikleri etkinleştirilirse, cihazın iki güne kadar dayanabileceği söyleniyor. İlk Pixel Watch modeli son derece şık bir saat olsa da pil konusunda iyi değildi. Her zaman açık ekran özelliği devre dışı bırakıldığında bile tam gün dayanmakta zorlanabiliyordu.
Ayrıca cihaza daha fazla sağlık sensörü yerleştirileceği ve bunun da sağlıkla ilgili daha fazla özellik anlamına geldiği söyleniyor. Google Pixel Watch 2'nin, Google'ın özellikle akıllı saatler için ürettiği bir işletim sistemi olan Wear OS 4'ü çalıştıran ilk cihaz olması da bekleniyor. Kesin lansman tarihi bilinmemekle birlikte, cihazın sonbahar döneminde resmiyet kazanmasını umuyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)