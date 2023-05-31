Exynos’a elveda: Google Pixel Watch 2 akıllı saatinin özellikleri netleşti

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Google, Pixel Watch adlı ilk akıllı saatini piyasaya sürmüş ve özellikle tasarımıyla büyük beğeni toplamıştı. Şirket şimdi de önümüzdeki aylarda resmiyet kazanması beklenen halefi Pixel Watch 2 üzerinde çalışıyor.

Google Pixel Watch 2 detaylanıyor

Bu konudaki son gelişmelere göre Google Pixel Watch 2, selefinden önemli ölçüde daha iyi pil ömrü sunacak. Belirtilenlere göre Pixel Watch 2'nin her zaman açık ekranı etkinken bir günden fazla dayanabileceği iddia ediliyor. Bazı pil tasarrufu özellikleri etkinleştirilirse, cihazın iki güne kadar dayanabileceği söyleniyor. İlk Pixel Watch modeli son derece şık bir saat olsa da pil konusunda iyi değildi. Her zaman açık ekran özelliği devre dışı bırakıldığında bile tam gün dayanmakta zorlanabiliyordu.

Tam Boyutta Gör Yaklaşmakta olan Google’ın yeni akıllı saatinin pil ömrüne yardımcı olacak birkaç faktör var. Bunlar arasındaki en önemlileri ise daha verimli olacak yeni bir işlemci ve daha büyük kapasiteli bir pil. Pixel Watch, Exynos 9110 (10nm) yongasını kullanıyordu. Pixel Watch 2 için geçen söylentiler ise cihazda Snapdragon W5+ Gen 1 (4nm) yongasının olacağını belirtiyor.

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Ayrıca cihaza daha fazla sağlık sensörü yerleştirileceği ve bunun da sağlıkla ilgili daha fazla özellik anlamına geldiği söyleniyor. Google Pixel Watch 2'nin, Google'ın özellikle akıllı saatler için ürettiği bir işletim sistemi olan Wear OS 4'ü çalıştıran ilk cihaz olması da bekleniyor. Kesin lansman tarihi bilinmemekle birlikte, cihazın sonbahar döneminde resmiyet kazanmasını umuyoruz.

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Google Pixel Watch 2 akıllı saatinin özellikleri netleşti