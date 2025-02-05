Google, Pixel Watch modelleri için önemli bir hamle hazırlığı içerisinde

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Google, Pixel telefonlarında sunduğu Adaptive Charging (Uyarlanabilir Şarj) özelliğini Pixel Watch’a getirmeye hazırlanıyor. Uygulama kodlarında keşfedilen yeni ifadeler, saatin şarj döngüsünü akıllıca yöneterek bataryanın ömrünü uzatabileceğini gösteriyor.

Bu özellik, kullanıcıların şarj alışkanlıklarını öğrenerek saatin yüzde 100’e ulaşmasını geciktirecek. Böylece batarya daha uzun süre sağlıklı kalacak ve gereksiz aşınmanın önüne geçilecek. Mevcut Battery Defender (Batarya Koruyucu) modu, saatin uzun süre şarjda kalması durumunda dolum seviyesini yüzde 80’de tutuyor. Ancak Adaptive Charging, daha kişiselleştirilmiş bir sistem sunarak günlük kullanımı baz alacak.

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Özelliğin Pixel Watch’a ne zaman geleceği henüz netleşmedi, ancak özellikle gece boyunca saatlerini şarj eden kullanıcılar için büyük bir yenilik olacak gibi görünüyor.

Öte yandan, Google’ın Pixel 9a modelini planlanandan daha erken piyasaya süreceği söyleniyor. Sızan bilgilere göre, cihazın ön siparişleri 19 Mart’ta başlayacak ve satışlar 26 Mart’ta gerçekleşecek. 6.3 inç OLED ekran, Tensor G4 işlemci, 256 GB depolama alanı ve 5.100 mAh batarya ile gelmesi beklenen telefon, 23W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Kamera tarafında ise 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı lensi ve 13 MP ön kamera bulunacağı belirtiliyor. Cihazın başlangıç modelinin 499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Google’ın bu yeni özellikleri, hem Pixel Watch’un batarya performansını iyileştirecek hem de Pixel 9a ile fiyat-performans dengesi sunan bir seçenek ortaya koyacak.

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