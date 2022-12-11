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    Huawei Kids Watch 5X Pro en gelişmiş çocuk saati oldu

    Huawei Kids Watch 5X Pro akıllı çocuk saati AMOLED ekranın yanı sıra monokrom ikinci ekranı ile standart akıllı saatlerde bile olmayan bir avantaj sunuyor.      
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    Huawei Kids Watch 5X Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde farklı fiyat segmentlerinde akıllı çocuk saatleri bulmak mümkün ve genelde belirli özelliklerle donatılıyor. Huawei ise çocuk akıllı saati segmentini daha da ileri taşımaya kararlı.

    Huawei Kids Watch 5X Pro özellikleri ve fiyatı

    Huawei Kids Watch 5X Pro akıllı saat modeli 1.6 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Farklı tarafı ise arka kısımda 1.52 inçlik bir monokrom ekran yer alması. Bu sayede 2 günlük olan standart kullanım süresi ikinci ekrana geçince daha da uzuyor. Özellikle şarjın azaldığı zamanlarda oldukça kullanışlı.

    İvme ölçer, jiroskop, geo manyetik, ortam ışığı, ultra viyole, manyetik alan şeklinde geniş bir sensör seçeneği mevcut. Wi-Fi ve Bluetooth 5.2 yanında çift SIM yuvası yer alıyor. Ayrıca NFC ile mobil ödeme de yapılabiliyor. Arka kısımda 8MP, ön kısımda da 5MP kamera mevcut.

    1GB RAM ve 8GB depolaması olan saat 56.3 mm × 43.58 mm × 14.9 mm ölçülere sahip. Batarya yüzde 60 seviyesine 20 dakikada ulaşabiliyor. Gövde bağlantısı üzerinde 360 derece açılabiliyor ve istenirse tamamen çıkarılabiliyor. Huawei Kids Watch 5X Pro modeli 286$ fiyat etiketi ile piyasada olacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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