Huawei Kids Watch 5X Pro en gelişmiş çocuk saati oldu

Huawei Kids Watch 5X Pro özellikleri ve fiyatı
Huawei Kids Watch 5X Pro akıllı saat modeli 1.6 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Farklı tarafı ise arka kısımda 1.52 inçlik bir monokrom ekran yer alması. Bu sayede 2 günlük olan standart kullanım süresi ikinci ekrana geçince daha da uzuyor. Özellikle şarjın azaldığı zamanlarda oldukça kullanışlı.
İvme ölçer, jiroskop, geo manyetik, ortam ışığı, ultra viyole, manyetik alan şeklinde geniş bir sensör seçeneği mevcut. Wi-Fi ve Bluetooth 5.2 yanında çift SIM yuvası yer alıyor. Ayrıca NFC ile mobil ödeme de yapılabiliyor. Arka kısımda 8MP, ön kısımda da 5MP kamera mevcut.
1GB RAM ve 8GB depolaması olan saat 56.3 mm × 43.58 mm × 14.9 mm ölçülere sahip. Batarya yüzde 60 seviyesine 20 dakikada ulaşabiliyor. Gövde bağlantısı üzerinde 360 derece açılabiliyor ve istenirse tamamen çıkarılabiliyor. Huawei Kids Watch 5X Pro modeli 286$ fiyat etiketi ile piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım