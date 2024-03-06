Google Pixel Watch sahiplerine müjde: Çok sayıda özellik geliyor

Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, Pixel modellerine olan desteğini sürdürüyor. Şimdi de ABD'li dev, Pixel Watch 2'nin sevilen özelliklerini ilk nesil Pixel Watch'a getiriyor. Google Pixel Watch, çok yakında otomatik egzersiz algılama, tempo antrenmanı ve kalp bölgesi uyarıları başta olmak üzere çok sayıda özellikle güncellenecek. İşte detaylar...

Pixel Watch 2'nin sevilen özellikleri Pixel Watch'a geliyor

Kaçıranlar için Google, daha önce bazı Pixel Watch 2 özelliklerinin orijinal Pixel Watch'a geleceğini söylemişti ancak herhangi bir detay paylaşılmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu özelliklerin neler olduğu netleşti. Buna göre eski Pixel Watch'a gelen en önemli yükseltmeler bazıları, Hız ve Kalp Bölgesi Eğitimi olacak.

Bu sayede kullanıcılar, belirlenen aralıklara ulaştığında veya bu aralıkların dışına çıktığında Pixel Watch tarafından uyarılacak. Kalp Bölgesi Eğitimi ise, dinlenme ve kondisyon durumlarındaki kalp verileri hakkında ipuçları sağlıyor. Ayrıca ilkinde olduğu gibi yine dokunsal ve sesli uyarı desteğine sahip. Akıllı saatlere ulaşacak son iki özellik ise, Fitbit Relax uygulaması ve Toplu Taşıma Seçenekleri olacak.

Tam Boyutta Gör Bu kapsamda yeni güncelleme, Fitbit Relax uygulamasını birinci nesil Pixel Watch'a ekliyor. Böylece kullanıcılar, streslerini azaltmak ve zihinlerini sakinleştirmek için rehberli nefes egzersizleri gibi yöntemlere erişebilecek. Diğer tarafta artık akıllı saate eklenen toplu taşıma seçeneklerinden yol tariflerine ulaşılabilecek.

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Üstelik bu seçenekler arasında kalkış saati, pusula özellikli harita görünümü ve seyahat için birden fazla işlev yer alıyor. Google'ın belirttiğine göre yazılım güncellemesi, 11 Mart tarihinde ABD, 4 Mart'ta ise küresel pazarda yayınlanacak. Bu nedenle ayarlar bölümünden yen sürümü kontrol etmeyi unutmayın.

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