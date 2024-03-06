Google Pixel Watch sahiplerine müjde: Çok sayıda özellik geliyor

Pixel Watch 2'nin sevilen özellikleri Pixel Watch'a geliyor
Kaçıranlar için Google, daha önce bazı Pixel Watch 2 özelliklerinin orijinal Pixel Watch'a geleceğini söylemişti ancak herhangi bir detay paylaşılmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu özelliklerin neler olduğu netleşti. Buna göre eski Pixel Watch'a gelen en önemli yükseltmeler bazıları, Hız ve Kalp Bölgesi Eğitimi olacak.
Bu sayede kullanıcılar, belirlenen aralıklara ulaştığında veya bu aralıkların dışına çıktığında Pixel Watch tarafından uyarılacak. Kalp Bölgesi Eğitimi ise, dinlenme ve kondisyon durumlarındaki kalp verileri hakkında ipuçları sağlıyor. Ayrıca ilkinde olduğu gibi yine dokunsal ve sesli uyarı desteğine sahip. Akıllı saatlere ulaşacak son iki özellik ise, Fitbit Relax uygulaması ve Toplu Taşıma Seçenekleri olacak.
Üstelik bu seçenekler arasında kalkış saati, pusula özellikli harita görünümü ve seyahat için birden fazla işlev yer alıyor. Google'ın belirttiğine göre yazılım güncellemesi, 11 Mart tarihinde ABD, 4 Mart'ta ise küresel pazarda yayınlanacak. Bu nedenle ayarlar bölümünden yen sürümü kontrol etmeyi unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.