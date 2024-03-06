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    Google Pixel Watch sahiplerine müjde: Çok sayıda özellik geliyor

    Google Pixel Watch 2'nin sevilen özellikleri, ilk nesil akıllı saatlere geliyor. İşte Google Pixel Watch modeline eklenecek yeni özellikler ve daha fazlası...   
    Google Pixel Watch sahiplerine müjde: Çok sayıda özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, Pixel modellerine olan desteğini sürdürüyor. Şimdi de ABD'li dev, Pixel Watch 2'nin sevilen özelliklerini ilk nesil Pixel Watch'a getiriyor. Google Pixel Watch, çok yakında otomatik egzersiz algılama, tempo antrenmanı ve kalp bölgesi uyarıları başta olmak üzere çok sayıda özellikle güncellenecek. İşte detaylar...

    Pixel Watch 2'nin sevilen özellikleri Pixel Watch'a geliyor

    Kaçıranlar için Google, daha önce bazı Pixel Watch 2 özelliklerinin orijinal Pixel Watch'a geleceğini söylemişti ancak herhangi bir detay paylaşılmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu özelliklerin neler olduğu netleşti. Buna göre eski Pixel Watch'a gelen en önemli yükseltmeler bazıları, Hız ve Kalp Bölgesi Eğitimi olacak. 

    Bu sayede kullanıcılar, belirlenen aralıklara ulaştığında veya bu aralıkların dışına çıktığında Pixel Watch tarafından uyarılacak. Kalp Bölgesi Eğitimi ise, dinlenme ve kondisyon durumlarındaki kalp verileri hakkında ipuçları sağlıyor. Ayrıca ilkinde olduğu gibi yine dokunsal ve sesli uyarı desteğine sahip. Akıllı saatlere ulaşacak son iki özellik ise, Fitbit Relax uygulaması ve Toplu Taşıma Seçenekleri olacak.

    Google Pixel Watch sahiplerine müjde: Çok sayıda özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu kapsamda yeni güncelleme, Fitbit Relax uygulamasını birinci nesil Pixel Watch'a ekliyor. Böylece kullanıcılar, streslerini azaltmak ve zihinlerini sakinleştirmek için rehberli nefes egzersizleri gibi yöntemlere erişebilecek. Diğer tarafta artık akıllı saate eklenen toplu taşıma seçeneklerinden yol tariflerine ulaşılabilecek.

    Üstelik bu seçenekler arasında kalkış saati, pusula özellikli harita görünümü ve seyahat için birden fazla işlev yer alıyor. Google'ın belirttiğine göre yazılım güncellemesi, 11 Mart tarihinde ABD, 4 Mart'ta ise küresel pazarda yayınlanacak. Bu nedenle ayarlar bölümünden yen sürümü kontrol etmeyi unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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