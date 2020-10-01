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    Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor

    Google Play Filmler ve TV uygulaması bundan böyle Google TV adıyla yer alacak. Ara yüz biraz elden geçirilirken uygulamanın ilk olarak Android telefonlara sunulacağı belirtildi.
    3 hf.
    3b
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın dün gerçekleştirdiği donanım lansmanı esnasında bazı yazılım platformlarının değişiklikleri de tanıtıldı. Google Play Filmler ve TV olarak bildiğimiz platform da değişimden nasibini aldı.

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    Google TV geri geldi

    Yapılan açıklamaya göre kullanıcıların film ve içerik satın alabildiği Google Play Filmler ve TV uygulaması bundan böyle Google TV adını alacak. İlişkili ürünler de Chromecast with Google TV gibi yeni bir isimlendirmeye tabi tutulacak. Böylece tam anlamıyla Apple TV ekosistemi ile rekabet edilebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Google TV aslında firmanın Android TV öncesinde kullandığı isimlendirmeydi. 2014 yılında bu isimlendirmeden vazgeçilmişti. Artık Google TV isimlendirmesi içerik platformu için kullanılacak. İlk olarak Android telefonlarda Google TV uygulamasının indirmeye sunulacağı belirtiliyor.

    Diğer taraftan bir dönem Play etiketi etrafında tüm Google hizmetlerini toparlama çabası artık sona ermiş görünüyor. Daha önce Google Play Music uygulaması da YouTube Music olarak değiştirilmişti. Bundan sonra YouTube TV, Google TV, Android TV gibi TV etrafında şekillenecek gibi.



    https://www.theverge.com/2020/9/30/21492549/google-tv-app-play-movies-name-change-chromecast Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    57 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mighty Ravendark 2 hf.
    Google TV daha güzel bir isimlendirme. Ne o öyle uzun uzun Google Play Filmler ve bilmem ne. Google TV mis gibi, kısa, öz.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 hf.
    Google Developer Console da değişti
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    monacomen 3 hf.
    Hem film hem de müzik sektörü tamamen dijital mağazalara ve ekrana dönmüş durumda. Ve bütün uygulama geliştiriciler kendi mağazalarını açarak bu içerikten pay alma telaşında. Umarım yerli müzik ve film endüstrimiz de telif ücretleri babında bu hizmetlerden faydalanarak azalan sinema izleyicisinden kaybettiğini geri kazanır. Netflix, Disney+, Google Play TV, Amazone Prime, Youtube, Spotify derken bayağı bayağı büyük rakipler var ortada.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Stand Alone (STAND ALONE) 3 hf. monacomen
    İnsanlar neden bunlara para veriyor ben de bunu anlamıyorum. Netflix mesela, bir süre kullandım ama ayda 30 TL de az değil. Aynı içeriği internet sitelerindeki korsan online film siteleri üzerinden herhangi bir üyelik gerektirmeden rahatlıkla izleyebiliyorum. Spotify de ücretsiz olarak kullanabiliyor. Yani hemen hemen bütün hizmetlere rahatlıkla ücretsiz erişebiliyorum. Neden para vereyim ki?
    4 Yanıt Yanıtla
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 hf.
    play store'da Google Store vs olucak muhtemelen
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