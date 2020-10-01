Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor

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Google’ın dün gerçekleştirdiği donanım lansmanı esnasında bazı yazılım platformlarının değişiklikleri de tanıtıldı. Google Play Filmler ve TV olarak bildiğimiz platform da değişimden nasibini aldı.

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Yapılan açıklamaya göre kullanıcıların film ve içerik satın alabildiği Google Play Filmler ve TV uygulaması bundan böyle Google TV adını alacak. İlişkili ürünler de Chromecast with Google TV gibi yeni bir isimlendirmeye tabi tutulacak. Böylece tam anlamıyla Apple TV ekosistemi ile rekabet edilebilecek.

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Google TV aslında firmanın Android TV öncesinde kullandığı isimlendirmeydi. 2014 yılında bu isimlendirmeden vazgeçilmişti. Artık Google TV isimlendirmesi içerik platformu için kullanılacak. İlk olarak Android telefonlarda Google TV uygulamasının indirmeye sunulacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan bir dönem Play etiketi etrafında tüm Google hizmetlerini toparlama çabası artık sona ermiş görünüyor. Daha önce Google Play Music uygulaması da YouTube Music olarak değiştirilmişti. Bundan sonra YouTube TV, Google TV, Android TV gibi TV etrafında şekillenecek gibi.

https://www.theverge.com/2020/9/30/21492549/google-tv-app-play-movies-name-change-chromecast

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