Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor

Google’ın dün gerçekleştirdiği donanım lansmanı esnasında bazı yazılım platformlarının değişiklikleri de tanıtıldı. Google Play Filmler ve TV olarak bildiğimiz platform da değişimden nasibini aldı.İlginizi Çekebilir Google görsel aramalarda bilgi metinleri dönemi başladı
Google TV geri geldi
Yapılan açıklamaya göre kullanıcıların film ve içerik satın alabildiği Google Play Filmler ve TV uygulaması bundan böyle Google TV adını alacak. İlişkili ürünler de Chromecast with Google TV gibi yeni bir isimlendirmeye tabi tutulacak. Böylece tam anlamıyla Apple TV ekosistemi ile rekabet edilebilecek.
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Google TV aslında firmanın Android TV öncesinde kullandığı isimlendirmeydi. 2014 yılında bu isimlendirmeden vazgeçilmişti. Artık Google TV isimlendirmesi içerik platformu için kullanılacak. İlk olarak Android telefonlarda Google TV uygulamasının indirmeye sunulacağı belirtiliyor.
Diğer taraftan bir dönem Play etiketi etrafında tüm Google hizmetlerini toparlama çabası artık sona ermiş görünüyor. Daha önce Google Play Music uygulaması da YouTube Music olarak değiştirilmişti. Bundan sonra YouTube TV, Google TV, Android TV gibi TV etrafında şekillenecek gibi.
https://www.theverge.com/2020/9/30/21492549/google-tv-app-play-movies-name-change-chromecast Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS