Google Play Oyunlar Windows için yayınlandı

Şimdilik 13 ülkede kullanılabiliyor
Microsoft’un Android uygulamaları PC ekosistemine getirme çabasından ayrı olarak Google, Android oyunları Windows’a getirmek için kollarını sıvamıştı. Geçtiğimiz aylarda ilk testi yayınlanan program şimdi 13 ülkede beta olarak kullanıma sunuldu. Play Games ile Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları seçili Android oyunlarını PC üzerinden oynayabiliyor.
ABD, Brezilya, Kanada, Singapur, Malezya ve 8 farklı ülkede kullanıma sunulan uygulama için sistem gereksinimleri de şu şekilde: 4 çekirdekli işlemci, 8GB bellek, 10GB depolama (SSD) ve Intel UHD 630 veya daha üstü. Just Dance Now, Cookie Run: Kingdom ve WWE SuperCard gibi seçili oyunları destekleyen servis yakında daha fazla oyun desteği ile daha çok ülkede kullanıma açılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence