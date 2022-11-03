Google Play Oyunlar Windows için yayınlandı

Tam Boyutta Gör Windows 11 ile Microsoft, Android uygulamalarını destekleyerek kullanıcıları mutlu etmişti. Microsoft’un ardından Google da PC kullanıcılarını mutlu etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Play Oyunlar uygulamasını PC için duyuran firma sonunda bu uygulamayı beta olarak yayınladı.

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Şimdilik 13 ülkede kullanılabiliyor

Microsoft’un Android uygulamaları PC ekosistemine getirme çabasından ayrı olarak Google, Android oyunları Windows’a getirmek için kollarını sıvamıştı. Geçtiğimiz aylarda ilk testi yayınlanan program şimdi 13 ülkede beta olarak kullanıma sunuldu. Play Games ile Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları seçili Android oyunlarını PC üzerinden oynayabiliyor.

ABD, Brezilya, Kanada, Singapur, Malezya ve 8 farklı ülkede kullanıma sunulan uygulama için sistem gereksinimleri de şu şekilde: 4 çekirdekli işlemci, 8GB bellek, 10GB depolama (SSD) ve Intel UHD 630 veya daha üstü. Just Dance Now, Cookie Run: Kingdom ve WWE SuperCard gibi seçili oyunları destekleyen servis yakında daha fazla oyun desteği ile daha çok ülkede kullanıma açılacaktır.

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Google Play Games PC için yayınlandı