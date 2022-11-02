AB’den Apple’a yeni yaptırım geliyor: Üçüncü parti uygulama mağazaları desteklenecek

- Üçüncü parti uygulama mağazalarına izin verilecek
- Üçüncü parti mağazalar ne zaman açılacak?
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Üçüncü parti uygulama mağazalarına izin verilecek
Teknoloji devlerine yeni kurallar getirmek ve piyasada rekabeti arttırmak için geliştirilen Digital Markets Act yasası, geçtiğimiz aylarda AB tarafından kabul edilmişti. Yasa kabul edilse de henüz teknoloji devlerine önemli yaptırımlar uygulanmaya başlamadı ancak görünüşe göre bu durum yakında değişecek.
Wired ile görüşen Kıdemli AB yetkilisi Gerard de Graaf, DMA yasasının Apple’a getirebileceği yeni yaptırımlarından bahsetti. Graaf, iPhone kullanıcılarının üçüncü parti uygulama mağazalarından veya internet üzerinden uygulama yükleyebilmeleri gerektiğini belirtti ve DMA'nın olası bir yaptırımını onaylamış oldu. Ayrıca bu yasa ile Apple, üçüncü parti ödeme seçeneklerine izin vermek zorunda kalabilir.
Üçüncü parti mağazalar ne zaman açılacak?
2023 baharında AB, kademeleri açıklayacak ve firmalara 6 aylık süre verilecek. Bu 6 aylık süre içerisinde şirketlerin ciddi değişikler yapması gerecek. Bu doğrultuda Apple, muhtemelen üçüncü parti uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalacak. Böylece 2023 yılının sonlarında iOS ve iPadOS cihazlarına farklı uygulama mağazaları ile karşılaşabiliriz.Kaynakça https://9to5mac.com/2022/11/01/eu-force-third-party-app-stores-on-apple/ https://9to5mac.com/2022/07/05/digital-markets-act/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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