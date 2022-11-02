Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB’den Apple’a yeni yaptırım geliyor: Üçüncü parti uygulama mağazaları desteklenecek

    Son yıllarda yasal problemlerle uğraşan teknoloji devi Apple, USB-C yasasının ardından bir yaptırıma daha maruz kalabilir. AB yetkilileri iOS’ta üçüncü parti uygulamalarına izin vermek istiyor.
    2
    Avrupa Birliği Apple'a bir yaptırım daha getiriyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, son yıllarda tekellik iddiaları ile ciddi yasal problemlerle uğraşmaya başladı. Bu doğrultuda birçok yaptırıma maruz kalan firma, Avrupa Birliği’nin kararına göre 2024 itibari ile USB-C girişine yer vermek zorunda kalacak. Görünüşe göre AB, Apple’a önemli bir darbe vurmaya hazırlanıyor.

    Üçüncü parti uygulama mağazalarına izin verilecek

    Teknoloji devlerine yeni kurallar getirmek ve piyasada rekabeti arttırmak için geliştirilen Digital Markets Act yasası, geçtiğimiz aylarda AB tarafından kabul edilmişti. Yasa kabul edilse de henüz teknoloji devlerine önemli yaptırımlar uygulanmaya başlamadı ancak görünüşe göre bu durum yakında değişecek.

    Wired ile görüşen Kıdemli AB yetkilisi Gerard de Graaf, DMA yasasının Apple’a getirebileceği yeni yaptırımlarından bahsetti. Graaf, iPhone kullanıcılarının üçüncü parti uygulama mağazalarından veya internet üzerinden uygulama yükleyebilmeleri gerektiğini belirtti ve DMA'nın olası bir yaptırımını onaylamış oldu. Ayrıca bu yasa ile Apple, üçüncü parti ödeme seçeneklerine izin vermek zorunda kalabilir.

    Üçüncü parti mağazalar ne zaman açılacak?

    Avrupa Birliği Apple'a bir yaptırım daha getiriyor Tam Boyutta Gör
    DMA yasası AB tarafından kabul edilip yürürlüğe girse de teknoloji devlerine yapılacak yaptırımlar henüz belirlenmedi. Yasaya göre teknoloji şirketleri kademelere ayrılacak ve bu kademelere göre yaptırımlar değişecek. Apple’ın ise en çok yaptırımlara maruz kalacak bekçi kademesinde yer alması bekleniyor. 

    2023 baharında AB, kademeleri açıklayacak ve firmalara 6 aylık süre verilecek. Bu 6 aylık süre içerisinde şirketlerin ciddi değişikler yapması gerecek. Bu doğrultuda Apple, muhtemelen üçüncü parti uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalacak. Böylece 2023 yılının sonlarında iOS ve iPadOS cihazlarına farklı uygulama mağazaları ile karşılaşabiliriz.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2022/11/01/eu-force-third-party-app-stores-on-apple/ https://9to5mac.com/2022/07/05/digital-markets-act/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız