Google Play Store, konuma göre kişiselleştirilmiş öneriler sunacak

Google Play Store 42.1.27 sürümünün sunulmasıyla birlikte Android kullanıcıları yerel önerileri etkinleştirmek isteyip istemediklerini soran bir istem görecek. Kullanıcılar bu özelliği etkinleştirmeyi seçip devam ederse Play Store, cihazın yaklaşık konumuna erişmek için izin isteyecek. Kullanıcılara konum izni için uygulamayı kullanırken, tek seferliğine ve izin verme olmak üzere üç seçenek sunulacak.
Play Store, şehrin popüler uygulamaları ve teklifleri gösterecek
Özellik etkinleştirildikten sonra Play Store, kullanıcının konumuna göre uyarlanmış öneriler göstermeye başlayacak. Bunlar; popüler uygulamalar, özel teklifler veya bölgeyle ilişkili yerelleştirilmiş içerikler. Örneğin, belirli bir şehirdeyseniz Play Store, şehirde yaşayan kişiler arasında popüler olan uygulamaları önerebilecek veya yakınlarda bulunan hizmetlerde indirimler sunacak.
Kullanıcılar, istedikleri zaman Play Store ayarlarına giderek konum erişimini açıp kapatabilecek. Bu özelliği açmanın Google Play ülke ayarlarını değiştirmediğini de belirtmek gerekiyor. Birçok yeni özellikte olduğu gibi, Play Store'daki yerel önerilerin sunulması kademeli olarak gerçekleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.