Tam Boyutta Gör Google, yakın zamanda Play Store’da yerel öneriler sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmış yeni bir özellik tanıttı. Bu yeni özellik, uygulama önerilerini, teklifleri ve diğer içerikleri kullanıcının konumuna göre uyarlayarak ilgili uygulamaları ve hizmetleri keşfetmeyi kolaylaştıracak.

Play Store, APK uygulamalarını güncellemenize izin verecek 1 hf. önce eklendi

Google Play Store 42.1.27 sürümünün sunulmasıyla birlikte Android kullanıcıları yerel önerileri etkinleştirmek isteyip istemediklerini soran bir istem görecek. Kullanıcılar bu özelliği etkinleştirmeyi seçip devam ederse Play Store, cihazın yaklaşık konumuna erişmek için izin isteyecek. Kullanıcılara konum izni için uygulamayı kullanırken, tek seferliğine ve izin verme olmak üzere üç seçenek sunulacak.

Play Store, şehrin popüler uygulamaları ve teklifleri gösterecek

Özellik etkinleştirildikten sonra Play Store, kullanıcının konumuna göre uyarlanmış öneriler göstermeye başlayacak. Bunlar; popüler uygulamalar, özel teklifler veya bölgeyle ilişkili yerelleştirilmiş içerikler. Örneğin, belirli bir şehirdeyseniz Play Store, şehirde yaşayan kişiler arasında popüler olan uygulamaları önerebilecek veya yakınlarda bulunan hizmetlerde indirimler sunacak.

Kullanıcılar, istedikleri zaman Play Store ayarlarına giderek konum erişimini açıp kapatabilecek. Bu özelliği açmanın Google Play ülke ayarlarını değiştirmediğini de belirtmek gerekiyor. Birçok yeni özellikte olduğu gibi, Play Store'daki yerel önerilerin sunulması kademeli olarak gerçekleşecek.

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Google Play Store konuma göre kişiselleştirilmiş öneriler sunacak