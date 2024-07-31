Play Store, mağaza dışı indirilen uygulamaları güncellemenize izin verecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Tam Boyutta Gör Google Play Store, şu anda üçüncü parti mağazalardan indirilen uygulamaları güncellemenize izin vermiyor. Bu durum yakında değişecek gibi görünüyor. Play Store uygulamasının en son beta sürümünde “Play’den Güncelle” seçeneği görüldü.

Google, Play Store için yeni güncellemeler duyurdu 6 gün önce eklendi

"Play'den Güncelle" seçeneği geliyor

Bu değişiklik, Play Store 42.0.18 sürümünde fark edildi. Play’den Güncelle seçeneğiyle uygulamanın güncel sürümünü bulup indirme veya uygulamayı güncellemek için üçüncü parti kaynağı kullanma gereksinimini ortadan kaldıracak.

Uygulama sayfasında “Cihazınıza yüklenen uygulama Google Play’den gelmedi. Uygulamayı orijinal kaynaktan veya Google Play’den güncelleyebilirsiniz.” uyarısı olacak.

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Play Store, APK uygulamalarını güncellemenize izin verecek