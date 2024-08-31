Google Play Store artık aynı anda birden fazla uygulama yükleyebilir veya güncelleyebilir

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google'ın Android cihazlarda uygulama ve oyun indirmelerini sağlayan Play Store güncellendi. Yıllardır aynı anda yalnızca bir uygulama yükleyebildikleri veya güncelleyebildikleri için beklemek zorunda kalan Android kullanıcıları için Google, Nisan ayından itibaren aynı anda iki uygulama yüklenmesine izin vermişti. Yeni gelen güncellemeyle birlikte artık bu sayı üçe çıkıyor.

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Play Store'da artık beklemeden üç uygulamayı aynı anda yüklemeniz veya güncellemeniz mümkün

Yakın zamanlı yeni bir rapora göre Google Play Store için eş zamanlı uygulama güncellemeleri daha fazla kullanıcıya sunuluyor. Böylece Google, kullanıcıların Play Store aracılığıyla aynı anda üç uygulama yüklemesine izin veriyor.

Tam Boyutta Gör Eğer üçten fazla bekleyen güncellemeniz varsa ve Tümünü güncelle seçeneğine tıklarsanız, Play Store aynı anda üç uygulama veya oyun için güncellemeleri indirmeye ve yüklemeye başlıyor. Geri kalanların durumu ise Beklemede olarak gösterilmekte. Bu yeni özellik ile Google'ın kullanıcılara aynı anda üç uygulamaya kadar güncelleme veya yükleme yapmasına izin vermesi, bekleme süresini azaltarak zamandan tasarruf sağlayacaktır.

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Play Store artık aynı anda 3 uygulama yükleyip güncelleyebiliyor