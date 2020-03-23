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    Google Podcasts tasarımı beklenen özelliklerle yenilendi

    Google'ın Spotify, Overcast, Pocket Casts gibi uygulamalara karşı birinci parti rakip olarak geliştirdiği fakat özellik ve kullanışlılık kısmında eksik kalan uygulaması, eksikleri yavaşça kapatıyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google’ın podcast sunumu için kullandığı ücretsiz uygulaması Google Podcasts, 9to5Google raporuna göre bazı kullanıcılar için yeni bir tasarıma sahip oldu. Bu yeni tasarımda eskinin problemlerini çözen uygulama, uzun zamandır beklenen yeni özellikleri de getirdi.

    En büyük değişiklik olan üç sekmeli arayüz, deneyimi sadeleştirmek için büyük bir mesafe kat ediyor. Ana ekran artık keşfetmeye yönelik olmak yerine zaten favoriye aldığınız, takip ettiğiniz içerikleri gösteriyor. Yeni ikonlar aracılığıyla artık podcast içine girmeden bölümleri indirmek ya da sıraya almak da gayet kolay. Yeni bölümü çıkan yayınları ise artık kaçırmak mümkün değil çünkü kırmızı bir nokta, kapak resminin sağ üst köşesinde bunu açıkça belirtiyor.

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    Güncelleme ile uzun zamandır talep edilen ve beklenen bir özellik olan otomatik indirme de nihayet sunulmuş durumda. Seçilen yayınlar için artık yeni çıkan bölümlerin otomatik indirilmesi talimatını uygulamadan vermek mümkün. Bir diğer istenen özellik olan bildirim desteği de bu güncellemeyle kullanıcılara sunuldu. İstenen yayınlar için artık yeni bölüm çıktığında bildirim almak mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası"

    Güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı bilinmiyor. Şimdiki raporlara göre kademeli olarak farklı bölgelerden kullanıcılar, yeni uygulamaya ulaşabildiğini ifade ediyor. Uygulama sizin için yenilenmiş mi aşağıdan Google Play Store adresine giderek kontrol edebilirsiniz.

    Google Podcasts: Ücretsiz podcast&#39;ler keşfedin Google Podcasts: Ücretsiz podcast&#39;ler keşfedin Google Podcasts: Ücretsiz podcast&#39;ler keşfedin Google Podcasts: Ücretsiz podcast'ler keşfedin Google LLC Müzik ve Ses Ücretsiz Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Erhansa 3 sa. yeni yorumcu
    Bu nasıl böyle parladı
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