Spotify’ı neredeyse üzerine yapacak: Joe Rogan’a iki dönem için 500 milyon dolar

Joe Rogan’ın Spotify’da yeri ayrı
Spotify podcast bölümünde Joe Rogan önemli bir yer tutuyor. The Joe Rogan Experience platformda en çok dinlenen podcast durumunda. Hal böyle olunca Joe Rogan için tüm kapılar ardına kadar açılıyor.
2020 yılında Spotify ile 4 yıl için 200 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Joe Rogan, yeni yıla yeni bir anlaşma ile girdi. Yine 4 yıl olduğu tahmin edilen yeni anlaşmaya göre Joe Rogan, 250 milyon dolar alacak. Bir reklam geliri paylaşımı da yer aldığı için rakamın çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Yani iki dönem için Joe Rogan yaklaşık 500 milyon dolar alacak.
Spotify ayrıca Joe Rogan’ın hazırladığı içerikleri YouTube başta olmak üzere farklı platformlarda da yayınlama hakkına sahip oldu. Böylece Spotify sadece bir podcast platformu değil aynı zamanda yayıncısı da olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.