Spotify’ı neredeyse üzerine yapacak: Joe Rogan’a iki dönem için 500 milyon dolar

Yüzde 30 civarında pazar payı ile halen lider olan Spotify, Podcast tarafına inanılmaz yatırımlar yapıyor. Pandemi döneminde Joe Rogan’ın aşı karşıtı söylemleri nedeniyle Neil Young gibi bir duayeni kaybetmeyi göze alan platform, aşk tazeledi.

Joe Rogan’ın Spotify’da yeri ayrı

Spotify podcast bölümünde Joe Rogan önemli bir yer tutuyor. The Joe Rogan Experience platformda en çok dinlenen podcast durumunda. Hal böyle olunca Joe Rogan için tüm kapılar ardına kadar açılıyor.

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2020 yılında Spotify ile 4 yıl için 200 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Joe Rogan, yeni yıla yeni bir anlaşma ile girdi. Yine 4 yıl olduğu tahmin edilen yeni anlaşmaya göre Joe Rogan, 250 milyon dolar alacak. Bir reklam geliri paylaşımı da yer aldığı için rakamın çok daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Yani iki dönem için Joe Rogan yaklaşık 500 milyon dolar alacak.

Spotify ayrıca Joe Rogan’ın hazırladığı içerikleri YouTube başta olmak üzere farklı platformlarda da yayınlama hakkına sahip oldu. Böylece Spotify sadece bir podcast platformu değil aynı zamanda yayıncısı da olacak.

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Spotify ile Joe Rogan arasında dev anlaşma