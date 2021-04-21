Makyajlı 2021 Volkswagen Polo, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda

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Kısa süre önce ipucu görseli paylaşılan makyajlı 2021 Volkswagen Polo bugün tamamıyla ortaya çıktı. Tasarımındaki dokunuşlarla küçük Golf 8'e benzeyen makyajlı Polo, konfor ve güvenlik amaçlı yeni teknolojilere de ev sahipliği yapıyor.

Makyajlı Polo tasarım

Makyajlı Volkswagen Polo'nun tasarımına baktığımızda ön bölümde aydınlatmaların biraz daha inceldiğini ve yeni LED gündüz farlarıyla donatıldığını görüyoruz. Bu parçalar logoya doğru uzanan bir LED şeritle birbirine bağlanıyor. Öte yandan merkez hava girişi ve sis farlarının olduğu bölümdeki değişim de makyajlı Polo'yu çok daha sportif göstermiş. R-Line versiyonunda ise bu detaylar çok daha agresif.

Makyajlı 2021 Polo'nun arka bölümünde de yeni stoplar görmekteyiz. Yine LED olarak karşımıza çıkan bu parçalar artık logoya doğru uzayan bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra stoplar arasındaki bel çizgisinin tasarımı da değişmiş. Yeni bir bagaj spoylerinin de kullanıldığı makyajlı Polo'nun tamponu da yenilenmiş. Bu alanın kenarlarında yer alan reflektörler ve krom detaylara sahip difüzör dikkat çekiyor.

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Yapılan açıklamada makyajlı Polo'nun tüm versiyonlarında LED farlar ve stopların standart olarak sunulduğunu öğreniyoruz. Öte yandan öndeki aydınlatmalar opsiyon olarak adaptif Matrix LED teknolojisiyle tercih edilebiliyor. Ayrıca stoplar da opsiyonel olarak dinamik sinyal lambalarıyla satın alınabiliyor.

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İç mekandaki yenilikler

Küçük hatchback'in iç mekanında da önemli değişiklikler gözleniyor. Klima ayarlarının yapıldığı bölümdeki fiziksel düğmelerin yerini dokunmaya duyarlı kontrollerden oluşan yeni bir panel almış. Fakat bu tasarım sadece otomatik klima özelliğine sahip modellerde mevcut. Bu bölümün altında ise iki adet USB-C girişi ve opsiyonel olarak satın alınabilen kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi bulunuyor.

Yeniden tasarlanan direksiyonun hemen arkasında 8 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca 10.25 inçlik Digital Cockpit Pro opsiyonu da mevcut. Merkezde ise giriş seviyesi versiyonlarda markanın yeni multimedya sisteminin yönetildiği 6.5 inç ekran yer alıyor. Üst donanım seviyelerindeyse 8 veya 9.2 inç boyutunda daha büyük seçenekler karşımıza çıkıyor. Büyük ekranlı seçeneklerde gerçek zamanlı trafik bilgisi gibi özelliklerin yanı sıra kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de mevcut.

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Makyajlı Polo'da IQ-Drive Travel Assist de opsiyon olarak sunuluyor. Bu da demek oluyor ki artık Polo da adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanını bir araya getiren yarı otonom sürüş sistemiyle tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra proaktif yolcu koruma sistemi, bisikletli algılama özelliğine sahip acil durum freni, sürücü yorgunluk uyarısı ve park asistanı gibi özellikler de listede.

Donanım seviyeleri tarafında artık Polo, Life, Style ve R-Line isimleri karşımıza çıkacak. Motor gamı ise ilk etapta dört seçenekten oluşacak. 1.0 MPI ve 1.0 TSI'dan oluşan üç benzinli seçeneğe bazı pazarlarda sıkıştırılmış doğal gazla çalışan TGI motor da eşlik edecek. Benzinli motorların gücü 80 ila 110 beygir arasında değişirken, şanzıman seçenekleri de 5 ileri manuel ve 7 ileri DSG'den oluşuyor.

Makyajlı 2021 Volkswagen Polo, bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak. Daha sonra GTI versiyonu da aileye katılacak. Yenilenen hatchback'in fiyatı henüz belli değil.

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