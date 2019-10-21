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    Google Stadia hizmetini kullanmak için Wi-Fi bağlantısı gerekecek

    Teknoloji devi Google'ın önümüzdeki ay hizmete sokacağı bulut tabanlı oyun akış servisi Google Stadia'nın Wi-Fi bağlantısı gerektireceği açıklandı. İşte önemli konunun detayları.
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    Mobil Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Stadia hizmetini kullanmak için Wi-Fi bağlantısı gerekecek
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    Bulut tabanlı oyun akış hizmetleri, geleceğin teknolojilerinden biri olmaya aday görünüyor. Birkaç şirket bu konuya ciddi şekilde yatırım yapıyor ve bunlardan biri de Google.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un ekran altı kameraya sahip telefonu, 2020'nin ilk yarısında gelebilir"

    Başlangıçta Wi-Fi gerekecek

    Google, bulut tabanlı Google Stadia hizmetini 19 Kasım 2019 tarihinde kullanıma sunacağını açıklamıştı. Tarih yaklaştıkça, sistem hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı ve bunlardan birisi de Google Stadia servisini kullanabilmek için bir Wi-Fi ağına bağlı olmanı gerekeceği. Zira Google'ın donanım şefi Rick Osterloh konuyla ilgili The Verge sitesine açıklamalarda bulundu.

    Google Stadia hizmetini kullanmak için Wi-Fi bağlantısı gerekecek
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    Osterloh'un açıklamalarına göre Google Stadia servisinin çalıştırılması için Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyulacak. Şirketin mobil bağlantı desteği de sunacağı belirtiliyor ancak ilk etapta oyunların çalışmasında bir problem yaşanmaması için Wi-Fi şart olacak diyebiliriz. Google'ın tavsiye ettiği minimum hızın ise 10 Mbps olduğu belirtiliyor.



    https://9to5google.com/2019/10/17/stadia-wifi-launch/ Yorum Yaz
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    Çağdaş ÖZGÜR 1 sa.
    Geforce Now denedim geçen gün Wifi üzerinden pek memnun kalmadım yakında ethernet üzerindende deneyeceğim ama pek ümitli değilim GameStream konusunda... (Wifi da 60mbit download 40mbit upload verdiyor speedtest.net) ethernet de 120mbit download 60mbit upload alıyorum sonuçun pek değişeceğini sanmıyorum ama deneyince farkı varsa yazarım.
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    MR.BERK 1 sa.
    Bunlar da her hafta bişey istiyor, hani basit ve kullanışlı olacaktı bu sistem, çok nazlı geliyor gibi, gerçi bizlik de birşey yok da.
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