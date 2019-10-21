Google Stadia hizmetini kullanmak için Wi-Fi bağlantısı gerekecek

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Bulut tabanlı oyun akış hizmetleri, geleceğin teknolojilerinden biri olmaya aday görünüyor. Birkaç şirket bu konuya ciddi şekilde yatırım yapıyor ve bunlardan biri de Google.

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Başlangıçta Wi-Fi gerekecek

Google, bulut tabanlı Google Stadia hizmetini 19 Kasım 2019 tarihinde kullanıma sunacağını açıklamıştı. Tarih yaklaştıkça, sistem hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı ve bunlardan birisi de Google Stadia servisini kullanabilmek için bir Wi-Fi ağına bağlı olmanı gerekeceği. Zira Google'ın donanım şefi Rick Osterloh konuyla ilgili The Verge sitesine açıklamalarda bulundu.

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Osterloh'un açıklamalarına göre Google Stadia servisinin çalıştırılması için Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyulacak. Şirketin mobil bağlantı desteği de sunacağı belirtiliyor ancak ilk etapta oyunların çalışmasında bir problem yaşanmaması için Wi-Fi şart olacak diyebiliriz. Google'ın tavsiye ettiği minimum hızın ise 10 Mbps olduğu belirtiliyor.

https://9to5google.com/2019/10/17/stadia-wifi-launch/