Samsung'un ekran altı kameraya sahip telefonu, 2020'nin ilk yarısında gelebilir

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Akıllı telefon üreticilerinin odaklandığı ve üzerinde uzun süredir çalıştıkları bir konu da, ekran altı kamera teknolojisi. Çentiği, deliği veya kalın çerçeveleri olmayan ve gerçek anlamda tam ekranlı bir telefon modeli olarak tanımlayabileceğimiz cihazı ilk olarak Samsung üretecek gibi görünüyor.

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Galaxy S11'de kullanılabilir

Güney Koreli haber kaynaklarından Elec, Samsung'un ekran altı kamera (UDC) teknolojisine sahip ilk akıllı telefonunu, 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini bildirdi. Samsung'un ARGE ekibinin şu anda, ön kameranın olduğu bölümdeki piksellerin boyutunu ve sayısını azaltmaya, ayrıca saydamlığını ve geçirgenliğini arttırmaya odaklandığı ifade ediliyor. OLED teknolojisinde ekranın saydam olmaması ve sarı renk tonunda olması işleri zorlaştırıyor denilebilir.

Tam Boyutta Gör

Ekran altı kameraya sahip ilk akıllı telefonlar, mevcut amiral gemisi cihazlar gibi yüksek kaliteli selfie çekimleri sunamayacaklar. Ancak ekrana gömülü parmak izi tarayıcılar gibi zaman geçtikçe bu teknolojinin gelişeceğini de şahit olacağız. Düşük bir ihtimal olsa da, Samsung bu teknolojiyi ilk olarak Galaxy S11 modellerinde kullanabilir ve daha sonra Galaxy Fold 2'ye uygulaya bilir. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/10/18/samsungs-under-display-camera-smartphone-said-to-release-by-early-2020/