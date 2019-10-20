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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un ekran altı kameraya sahip telefonu, 2020'nin ilk yarısında gelebilir

    Akıllı telefon üreticileri gerçek anlamda tam ekranlı bir telefon üretmek için çabalıyorlar. Bunlardan birisi de Samsung ve şirketin ekran altı kameraya sahip olan ilk modeli yaklaşıyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un ekran altı kameraya sahip telefonu, 2020'nin ilk yarısında gelebilir
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    Akıllı telefon üreticilerinin odaklandığı ve üzerinde uzun süredir çalıştıkları bir konu da, ekran altı kamera teknolojisi. Çentiği, deliği veya kalın çerçeveleri olmayan ve gerçek anlamda tam ekranlı bir telefon modeli olarak tanımlayabileceğimiz cihazı ilk olarak Samsung üretecek gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, Microsoft'u dünyanın en değerli şirketi koltuğundan indirdi"

    Galaxy S11'de kullanılabilir

    Güney Koreli haber kaynaklarından Elec, Samsung'un ekran altı kamera (UDC) teknolojisine sahip ilk akıllı telefonunu, 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini bildirdi. Samsung'un ARGE ekibinin şu anda, ön kameranın olduğu bölümdeki piksellerin boyutunu ve sayısını azaltmaya, ayrıca saydamlığını ve geçirgenliğini arttırmaya odaklandığı ifade ediliyor. OLED teknolojisinde ekranın saydam olmaması ve sarı renk tonunda olması işleri zorlaştırıyor denilebilir.

    Samsung'un ekran altı kameraya sahip telefonu, 2020'nin ilk yarısında gelebilir
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    Ekran altı kameraya sahip ilk akıllı telefonlar, mevcut amiral gemisi cihazlar gibi yüksek kaliteli selfie çekimleri sunamayacaklar. Ancak ekrana gömülü parmak izi tarayıcılar gibi zaman geçtikçe bu teknolojinin gelişeceğini de şahit olacağız. Düşük bir ihtimal olsa da, Samsung bu teknolojiyi ilk olarak Galaxy S11 modellerinde kullanabilir ve daha sonra Galaxy Fold 2'ye uygulaya bilir. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olarak daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/10/18/samsungs-under-display-camera-smartphone-said-to-release-by-early-2020/ Yorum Yaz
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    interwap 1 sa. en beğenilen
    Apple iPhone 13 te kullanana kadar yenilik değil.
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    khytr89 1 sa.
    Samsung bu tarz yenilikleri önce piyasanın nabzını ölçmek için A serisinde kullanıyor , ilk olarak A81 ya da A91 de görmemiz daha muhtemel.



    Nihayet apple ile hayatımıza giren iğrenç görünümlü ölü pixel teknolojisi " çeltik " olayı bitiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Lumibrite 44 dk. khytr89
    Gerçekten bitiyor mu?



    İlk etapta çok iyi bir görüntü kalitesi olmaz denmiş, üstüne bir de ekrana "ekran koruyucu" taktığını düşün...



    Bu teknolojide ekran koruyucu olayı nasıl olacak acaba?
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    interwap 1 sa. en beğenilen
    Apple iPhone 13 te kullanana kadar yenilik değil.
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