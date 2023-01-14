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    Google Stadia kontrolcüsü Bluetooth desteği alıyor

    Google Stadia, 4 yıllık bir sürenin ardından kullanıcılara veda edecek. Hizmetin kapanmasına yalnızca beş gün kala Google, Stadia kontrolcüsüne Bluetooth desteği ekleneceğini duyurdu.
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    Google Stadia kontrolcüsü Bluetooth desteği alıyor Tam Boyutta Gör
    Dev bir yatırımla 2019 yılında piyasaya sürülen Google Stadia, 4 yıllık bir sürenin ardından kullanıcılara veda etmeye hazırlanıyor. Hatırlayacak olursak bulut tabanlı oyun hizmeti, herhangi bir satın alma gerektirmeden belirli ücret ile oyunlara erişim sunuyordu. Ancak sınırlamalar ve kısıtlı oyun kütüphanesi nedeniyle pazarda beklenen başarıya ulaşamadı. Şimdi Google, Stadia kullanıcılarını sevindirecek yeni gelişmeler paylaştı.

    Google Stadia kontrolcüsü Bluetooth desteği alıyor

    Yapılan açıklamada Google, Stadia kontrolcüsü için Bluetooth bağlantı desteğini etkinleştirecek bir uygulama yayınlayacağını söyledi. Bilmeyenler için bu kontrolcü, doğrudan Stadia hizmete bağlanan ve Bluetooth çipini devre dışı bırakan bir cihaz olarak piyasaya sürüldü. Önümüzdeki hafta paylaşılacak uygulama kapsamında, kullanıcılar oyun kontrolcüsünü hemen hemen tüm cihazlarda kullanabilecek. Ayrıca Google, Stadia’nın kapanmasına yalnızca beş gün kala Worm Game isimli son bir oyun daha yayınladı. 

    Google Stadia 18 Ocak'ta tarihinde tarihin tozlu raflarına kaldırılacak. Bu bağamda Google, platform mağazasından satın alınan tüm Stadia yazılımları ve hatta Google Store'dan yapılan donanım satın alma işlemlerinin geri ödemesine başladı. Buna ek olarak birçok yayıncı, Stadia oyuncularının oyun ilerlemelerini diğer platformlara taşımalarına olanak tanıyor.

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