Yeni Xbox "Project Helix" sızdırıldı: Xbox artık PC'ye daha yakın

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yeni nesil konsolu olarak geliştirilen Project Helix hakkında dikkat çeken yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, bu kez önceki nesillerden farklı olarak donanım tarafında önemli bir değişikliğe gidiyor ve özellikle GPU özelleştirmesinden tamamen vazgeçiyor.

Xbox artık PC'ye daha yakın

Yeni iddialara göre Xbox Project Helix, önceki Xbox konsollarından ayrılan en büyük değişikliklerden birini barındırıyor. Buna göre sistemde GPU tarafında herhangi bir özel tasarım veya özelleştirme bulunmayacak. Bu, Xbox markasının yıllardır benimsediği "özelleştirilmiş donanım" yaklaşımının sona erdiği anlamına geliyor.

Geçmişte Xbox konsolları, rakiplerinden ayrışmak için özel GPU çözümleriyle öne çıkıyordu. Ancak yeni strateji, konsolu klasik bir oyun cihazından çok PC benzeri bir platforma yaklaştırmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, geliştiriciler için oyun portlama sürecini ciddi ölçüde kolaylaştırabilir. Öte yandan bu değişiklik, performans tarafında bir eksiklik anlamına gelmeyebilir.

Çünkü Project Helix'in, AMD tarafından geliştirilen ve RDNA 5 mimarisi üzerine kurulu FSR Diamond teknolojisini destekleyeceği belirtiliyor. Bu teknoloji, yapay zekâ destekli görüntü yükseltme, kare oluşturma ve gürültü azaltma gibi gelişmiş özellikler sunacak. Bu da donanımın standartlaşırken, deneyimin yazılım üzerinden şekilleneceği yeni bir döneme girildiğini gösteriyor.

Microsoft'un bu hamlesi, Xbox'ı daha esnek ve geliştirici dostu bir platform haline getirebilir. Anca konsolu diğer platformlardan ayıran en önemli unsurlardan birinin ortadan kalkması, marka kimliği açısından tartışma yaratabilecek bir karar.

