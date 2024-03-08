Google Telefon uygulaması, WhatsApp çağrılarını gösterecek

Tam Boyutta Gör Google’ın Telefon uygulaması yeni özelliklere kavuşuyor. Bu yeni özelliklerden ilki, WhatsApp çağrılarının uygulama içerisinde gözükmesini sağlıyor. İkincisi ise, uygulama üzerinden birine video arama başlatmayı daha basit hale getiren bir yenilik sunuyor.

Bazı kullanıcılar için kullanıma sunulan özellik ile, WhatsApp aramaları, normal telefon aramalarının yanında gözüküyor. Böylelikle, kullancılar aynı arayüz üzerinden hem telefon aramalarını hem de WhatsApp aramalarını görebilecek ve yönetebilecek. WhatsApp'ı sık kullananlar için faydalı bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Apple, iPhone’dan Android’e geçişi kolaylaştıracak 10 sa. önce eklendi

Bunun yanında Google Telefon uygulamasının, aktif bir sesli görüşme sırasında bir “Video Arama” kısayolu gösterdiği de ortaya çıktı. Bu kısayol, aramayı Google Meet’e taşıyor ve video görüşme yapabilmek mümkün oluyor. Özellikler, şuan için kısıtlı kullanıcılara sunuluyor. Genel kullanıma ne zaman sunulacağı belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.