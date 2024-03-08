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    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone’dan Android’e geçişi kolaylaştıracak

    Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında Apple, ürünlerinde önemli değişiklikler yapıyor. Firma son olarak iPhone’dan Android’e geçişi kolaylaştıracağını açıkladı.
    Apple, iPhone’dan Android’e geçişi kolaylaştıracak Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) yürürlüğe girdiğinden bu yana Apple’ın platform ve ürünlerin önemli değişiklikler yaptığını gördük. Apple şimdiye kadar alternatif uygulama mağazası, alternatif ödeme yöntemleri, üçüncü parti tarayıcı motoru desteği ve bankalar ve üçüncü parti ödeme sağlayıcıları için NFC erişimi gibi değişiklikler yaptı. Apple, yakında iPhone’dan Android’e geçişi de kolaylaştıracağını açıkladı.

    iPhone’dan Android’e geçiş kolaylaşacak

    Apple, yayınladığı DMA Uyumluluk Raporunda gelecekte yapacağı değişiklikleri açıkladı. Bu arada yapılan ve yapılacak tüm değişikliklerin sadece Avrupa Birliği özelinde olduğunu, Türkiye’deki kullanıcılar etkilemediğini ifade edelim.

    Apple, yayınladığı raporda AB’de iPhone kullanıcılarının başka bir işletim sistemine geçmesini kolaylaştıracağını aktarıyor. Teknoloji devi, iPhone'dan başka bir marka telefona veri aktarırken daha kullanıcı dostu çözümler sunmak için çalıştığını söylüyor. Bununla birlikte bu çözümün 2025 yılı sonbahar döneminde hazır olacağının altı çiziliyor. Şimdilik veri aktarımına dair detaylar belirsiz. İlerleyen dönemlerde bu konu özelinde daha fazla bilgi çıkması bekleniyor.

    Apple ayrıca AB kullanıcılarının 2024 sonu itibariyle Safari’yi isterlerse tamamen kaldırabileceklerini ve alternatif bir tarayıcının doğrudan Safari'nin yerini alabileceğini belirtiyor. Firma ek olarak tarayıcı verilerinin alternatif bir tarayıcıya aktarılması ve içe aktarma için varsayılan tarayıcının değiştirilmesine de izin verecek. Apple, DMA uyum sürecini iOS 17.4 güncellemesi ile halihazırda başlatmış durumda.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/03/07/apple-eu-safari-android-changes/ https://www.apple.com/legal/dma/dma-ncs.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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