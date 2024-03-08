Apple, iPhone’dan Android’e geçişi kolaylaştıracak

iPhone’dan Android’e geçiş kolaylaşacak
Apple, yayınladığı DMA Uyumluluk Raporunda gelecekte yapacağı değişiklikleri açıkladı. Bu arada yapılan ve yapılacak tüm değişikliklerin sadece Avrupa Birliği özelinde olduğunu, Türkiye’deki kullanıcılar etkilemediğini ifade edelim.
Apple, yayınladığı raporda AB’de iPhone kullanıcılarının başka bir işletim sistemine geçmesini kolaylaştıracağını aktarıyor. Teknoloji devi, iPhone'dan başka bir marka telefona veri aktarırken daha kullanıcı dostu çözümler sunmak için çalıştığını söylüyor. Bununla birlikte bu çözümün 2025 yılı sonbahar döneminde hazır olacağının altı çiziliyor. Şimdilik veri aktarımına dair detaylar belirsiz. İlerleyen dönemlerde bu konu özelinde daha fazla bilgi çıkması bekleniyor.
Apple ayrıca AB kullanıcılarının 2024 sonu itibariyle Safari’yi isterlerse tamamen kaldırabileceklerini ve alternatif bir tarayıcının doğrudan Safari'nin yerini alabileceğini belirtiyor. Firma ek olarak tarayıcı verilerinin alternatif bir tarayıcıya aktarılması ve içe aktarma için varsayılan tarayıcının değiştirilmesine de izin verecek. Apple, DMA uyum sürecini iOS 17.4 güncellemesi ile halihazırda başlatmış durumda.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/03/07/apple-eu-safari-android-changes/ https://www.apple.com/legal/dma/dma-ncs.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.