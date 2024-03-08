Apple, iPhone’dan Android’e geçişi kolaylaştıracak

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) yürürlüğe girdiğinden bu yana Apple’ın platform ve ürünlerin önemli değişiklikler yaptığını gördük. Apple şimdiye kadar alternatif uygulama mağazası, alternatif ödeme yöntemleri, üçüncü parti tarayıcı motoru desteği ve bankalar ve üçüncü parti ödeme sağlayıcıları için NFC erişimi gibi değişiklikler yaptı. Apple, yakında iPhone’dan Android’e geçişi de kolaylaştıracağını açıkladı.

iPhone’dan Android’e geçiş kolaylaşacak

Apple, yayınladığı DMA Uyumluluk Raporunda gelecekte yapacağı değişiklikleri açıkladı. Bu arada yapılan ve yapılacak tüm değişikliklerin sadece Avrupa Birliği özelinde olduğunu, Türkiye’deki kullanıcılar etkilemediğini ifade edelim.

Apple, yayınladığı raporda AB’de iPhone kullanıcılarının başka bir işletim sistemine geçmesini kolaylaştıracağını aktarıyor. Teknoloji devi, iPhone'dan başka bir marka telefona veri aktarırken daha kullanıcı dostu çözümler sunmak için çalıştığını söylüyor. Bununla birlikte bu çözümün 2025 yılı sonbahar döneminde hazır olacağının altı çiziliyor. Şimdilik veri aktarımına dair detaylar belirsiz. İlerleyen dönemlerde bu konu özelinde daha fazla bilgi çıkması bekleniyor.

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Apple ayrıca AB kullanıcılarının 2024 sonu itibariyle Safari’yi isterlerse tamamen kaldırabileceklerini ve alternatif bir tarayıcının doğrudan Safari'nin yerini alabileceğini belirtiyor. Firma ek olarak tarayıcı verilerinin alternatif bir tarayıcıya aktarılması ve içe aktarma için varsayılan tarayıcının değiştirilmesine de izin verecek. Apple, DMA uyum sürecini iOS 17.4 güncellemesi ile halihazırda başlatmış durumda.

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