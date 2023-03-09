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    Anlık Bildirim

    Google One abonelerine yeni avantajlar

    100GB aboneliği de dahil olmak üzere Google One üzerinde aboneliği olan her kullanıcı VPN hizmetinden faydalanabilecek. Ayrıca dark web uyarıları ve tavsiyeler de sunulacak.
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    Google One Tam Boyutta Gör
    Google’ın Google One bulut altyapısına abone olanlara sunduğu avantajlar artmaya başladı. Magic Eraser uygulamasının ardından Google One aboneleri için yeni bir özellik daha kullanıma sunuluyor.

    Google One abonelerine ücretsiz VPN

    VPN by Google özelliği normalde sadece 2TB abonelerine sunuluyordu. Bundan böyle Google One abonesi olan herkes VPN özelliğinden faydalanabilecek. Böylece takipten uzak bir şekilde gezinmek mümkün olacak.

    Diğer bir avantaj ise dark web uyarıları. Uyuşturucu, silah kaçaklığından kişisel verilerin pazarlanmasına kadar pek çok illegal aktivitenin döndüğü dark web konusunda Google kullanıcıları bilgilendirecek. Chrome tarayıcısında gördüğümüz gibi kullanıcının kişisel verileri bu dark web sitelerinde ortaya çıktığında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca yapılması gerekenler konusunda da kullanıcı bilinçlendirilecek. Bu özellik ilk olarak ABD kullanıcılarına sunulmaya başlayacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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