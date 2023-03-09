Google One abonelerine yeni avantajlar

Tam Boyutta Gör Google’ın Google One bulut altyapısına abone olanlara sunduğu avantajlar artmaya başladı. Magic Eraser uygulamasının ardından Google One aboneleri için yeni bir özellik daha kullanıma sunuluyor.

Google One abonelerine ücretsiz VPN

VPN by Google özelliği normalde sadece 2TB abonelerine sunuluyordu. Bundan böyle Google One abonesi olan herkes VPN özelliğinden faydalanabilecek. Böylece takipten uzak bir şekilde gezinmek mümkün olacak.

Google Magic Eraser müjdesi 1 hf. önce eklendi

Diğer bir avantaj ise dark web uyarıları. Uyuşturucu, silah kaçaklığından kişisel verilerin pazarlanmasına kadar pek çok illegal aktivitenin döndüğü dark web konusunda Google kullanıcıları bilgilendirecek. Chrome tarayıcısında gördüğümüz gibi kullanıcının kişisel verileri bu dark web sitelerinde ortaya çıktığında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca yapılması gerekenler konusunda da kullanıcı bilinçlendirilecek. Bu özellik ilk olarak ABD kullanıcılarına sunulmaya başlayacak.

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Google One abonelerine VPN avantajı