Google One abonelerine yeni avantajlar

Google One abonelerine ücretsiz VPN
VPN by Google özelliği normalde sadece 2TB abonelerine sunuluyordu. Bundan böyle Google One abonesi olan herkes VPN özelliğinden faydalanabilecek. Böylece takipten uzak bir şekilde gezinmek mümkün olacak.
Diğer bir avantaj ise dark web uyarıları. Uyuşturucu, silah kaçaklığından kişisel verilerin pazarlanmasına kadar pek çok illegal aktivitenin döndüğü dark web konusunda Google kullanıcıları bilgilendirecek. Chrome tarayıcısında gördüğümüz gibi kullanıcının kişisel verileri bu dark web sitelerinde ortaya çıktığında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca yapılması gerekenler konusunda da kullanıcı bilinçlendirilecek. Bu özellik ilk olarak ABD kullanıcılarına sunulmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez