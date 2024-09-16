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    Anlık Bildirim

    Google, TSMC'ye göz dikti: Samsung'u bırakıyor olabilir

    Google, önümüzdeki sene çıkacak olan Tensor G5 ve G6 işlemcisi için hazırlıklara başladı. Her iki işlemci, özel CPU ve GPU tasarımı ve TSMC'nin gelişmiş paketleme teknolojisiyle geliyor.
    Google, TSMC'ye göz dikti: Samsung'u bırakıyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Gelecek nesil Pixel telefonlara güç vermesi beklenen Google Tensor G5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bildiğiniz gibi Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro'da kullanılan Tensor G4, yapay zeka özellikleri ve verimlilik gibi konularda öne çıkarken, performansıyla  beklentilerin altında kaldı. Son raporlar ise, Tensor G5 ve G6'nın kendi sınıfında ilk olacağını gösteriyor.

    Google, TSMC ile uzun vadeli bir ortaklığa imza atabilir

    Kaçıranlar için Pixel 10 serisine güç vermesi beklenen Tensor G5'in bir süredir TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecinde üretileceği konuşuluyor. Bu da Google'ın en önemli dökümhane ortaklarından Samsung'u geride bırakacağı anlamına geliyordu. Ancak Google'ın planları bundan çok daha büyük olabilir. 

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Tensor G5'in bu yılın Temmuz ayında banttan çıkacağı aktarılmıştı. Dolayısıyla seri üretim de çok yakında başlaması bekleniyor. Ancak Samsung Foundry'nin 3nm GAA düğümünde yaşanan sorunlar halen çözülebilmiş değil ve yüzde 20'lik verim oranının aşılamadığı belirtiliyor. Bu da Google'ı uzun vadeli bir ortak arayışına yöneltmiş durumda. 

    Bu Samsung'un ilk müşteri kaybedişi değil. Zira Koreli dev aynı sebepten dolayı Snapdragon 8 Gen 4 siparişlerini de kaybetti. Yeni raporda ise, Pixel 11 serisinde kullanılacak Tensor G6 için de TSMC'nin 2nm sürecine işaret edildi. Bu da en az iki nesil boyunca şirketin TSMC'ye sadık kalacağı anlamına geliyor. 

    Sürpriz olan şu ki, Google doğrudan 2nm sürecine geçerse, sipariş önceliğinin bulunduğu Apple ve Samsung gibi şirketlerle rekabet etmek zorunda olacak. Bu da yüklü bir maliyet demek. Dolayısıyla bunu konuşmak için henüz erken. Ancak şirketin N3P sürecinde kalarak bir kez daha amiral gemisi rekabetine katılmadığını görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 7 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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