Google, TSMC'ye göz dikti: Samsung'u bırakıyor olabilir

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Tam Boyutta Gör Gelecek nesil Pixel telefonlara güç vermesi beklenen Google Tensor G5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bildiğiniz gibi Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro'da kullanılan Tensor G4, yapay zeka özellikleri ve verimlilik gibi konularda öne çıkarken, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Son raporlar ise, Tensor G5 ve G6'nın kendi sınıfında ilk olacağını gösteriyor.

Google, TSMC ile uzun vadeli bir ortaklığa imza atabilir

Kaçıranlar için Pixel 10 serisine güç vermesi beklenen Tensor G5'in bir süredir TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecinde üretileceği konuşuluyor. Bu da Google'ın en önemli dökümhane ortaklarından Samsung'u geride bırakacağı anlamına geliyordu. Ancak Google'ın planları bundan çok daha büyük olabilir.

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Tensor G5'in bu yılın Temmuz ayında banttan çıkacağı aktarılmıştı. Dolayısıyla seri üretim de çok yakında başlaması bekleniyor. Ancak Samsung Foundry'nin 3nm GAA düğümünde yaşanan sorunlar halen çözülebilmiş değil ve yüzde 20'lik verim oranının aşılamadığı belirtiliyor. Bu da Google'ı uzun vadeli bir ortak arayışına yöneltmiş durumda.

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Bu Samsung'un ilk müşteri kaybedişi değil. Zira Koreli dev aynı sebepten dolayı Snapdragon 8 Gen 4 siparişlerini de kaybetti. Yeni raporda ise, Pixel 11 serisinde kullanılacak Tensor G6 için de TSMC'nin 2nm sürecine işaret edildi. Bu da en az iki nesil boyunca şirketin TSMC'ye sadık kalacağı anlamına geliyor.

Sürpriz olan şu ki, Google doğrudan 2nm sürecine geçerse, sipariş önceliğinin bulunduğu Apple ve Samsung gibi şirketlerle rekabet etmek zorunda olacak. Bu da yüklü bir maliyet demek. Dolayısıyla bunu konuşmak için henüz erken. Ancak şirketin N3P sürecinde kalarak bir kez daha amiral gemisi rekabetine katılmadığını görebiliriz.

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