Google, TSMC'ye göz dikti: Samsung'u bırakıyor olabilir

Google, TSMC ile uzun vadeli bir ortaklığa imza atabilir
Kaçıranlar için Pixel 10 serisine güç vermesi beklenen Tensor G5'in bir süredir TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecinde üretileceği konuşuluyor. Bu da Google'ın en önemli dökümhane ortaklarından Samsung'u geride bırakacağı anlamına geliyordu. Ancak Google'ın planları bundan çok daha büyük olabilir.
Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Tensor G5'in bu yılın Temmuz ayında banttan çıkacağı aktarılmıştı. Dolayısıyla seri üretim de çok yakında başlaması bekleniyor. Ancak Samsung Foundry'nin 3nm GAA düğümünde yaşanan sorunlar halen çözülebilmiş değil ve yüzde 20'lik verim oranının aşılamadığı belirtiliyor. Bu da Google'ı uzun vadeli bir ortak arayışına yöneltmiş durumda.
Bu Samsung'un ilk müşteri kaybedişi değil. Zira Koreli dev aynı sebepten dolayı Snapdragon 8 Gen 4 siparişlerini de kaybetti. Yeni raporda ise, Pixel 11 serisinde kullanılacak Tensor G6 için de TSMC'nin 2nm sürecine işaret edildi. Bu da en az iki nesil boyunca şirketin TSMC'ye sadık kalacağı anlamına geliyor.
Sürpriz olan şu ki, Google doğrudan 2nm sürecine geçerse, sipariş önceliğinin bulunduğu Apple ve Samsung gibi şirketlerle rekabet etmek zorunda olacak. Bu da yüklü bir maliyet demek. Dolayısıyla bunu konuşmak için henüz erken. Ancak şirketin N3P sürecinde kalarak bir kez daha amiral gemisi rekabetine katılmadığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...