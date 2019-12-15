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    Google ve Rekabet Kurumu ön yüklü uygulamalar konusunda anlaşamadı

    Rekabet Kurumu’nun baskılarıyla birlikte, Google’ın Android içerisinde yüklü gelen uygulamaları, üreticilere verilen lisansları çıkmaza soktu. Google, iş ortaklarına lisans konusunda uyarı gönderdi.
    6 sa.
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    Web Siteleri
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Google ve Rekabet Kurumu ön yüklü uygulamalar konusunda anlaşamadı
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    Android işletim sistemi içerisinde yüklü gelen uygulamalar, Google’ın Avrupa’da büyük bir ceza almasına sebebiyet vermişti. Yine aynı sebepten dolayı Rekabet Kurulu da ülkemizde Google’ı mercek altına aldı. Sonuç olarak Google’ın Android içerisinde yüklü gelen uygulamalarının haksız rekabete yol açtığı ve bu durumunun düzeltilmesi gerektiğine karar verildi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Google, lisans konusunda çıkmaza girmiş oldu.

    Günde 1.5 milyon lira ceza

    Rekabet Kurulu, 7 Aralık tarihinde aldığı yaptırım kararıyla Google’ın önüne büyük bir engel koydu. Bu karar neticesinde Google, 2018 yılı Türkiye cirosunun on binde 5’i oranında günlük süreli idari para cezası ödeyecek. Yaklaşık 1.5 milyon liraya denk gelen miktar, 7 Aralık tarihi başlangıç alınarak her gün firmanın hanesine yansıyor.

    Google’ın, Türkiye’deki iş ortaklarına, akıllı telefon üreticilerine ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine yazı göndererek kendi kararını duyurduğu belirtiliyor. 12 Aralık tarihi itibariyle Türkiye’de satışı yapılan Android işletim sistemli telefonlardaki kendisine ait uygulamaların lisansının iptal edildiği ve bu tarihten sonra piyasaya girecek Android telefonlara Google uygulamaları için lisans verilmeyeceği, uygulamaların yeni sürümlerinin kullanılamayacağını bildirdi.

    Ayrıca Bkz. "Huawei pazarda Samsung’u devirmeye kararlı"

    Yine aynı yazıya Google’ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin iletişim bilgilerini de eklediği ve kararın geri alınması ya da düzeltilmesi için kurumların baskı yapmasını istediği söyleniyor.

    Google ve Rekabet Kurumu ön yüklü uygulamalar konusunda anlaşamadı
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    Kısacası Google’ın ön yüklü uygulamaları lisans konusunda ciddi bir çıkmaza girilmesine sebebiyet verdi. Başta arama olmak üzere, Google Play, Gmail ve YouTube gibi temel uygulamaların Android işletim sistemi içerisindeki yeri, rakiplerin önünü kesiyor. Google uygulamaları olmadan çıkış yapmanın, lisans ücretleri konusunda üreticileri zorladığı bilinen bir gerçek. Rekabet Kurumu da bunu engellemek amacıyla Google’a yaptırım uyguluyor.



    https://www.haberturk.com/google-den-yaptirim-tehdidi-turkiye-de-android-pazari-patlayabilir-2549571 Yorum Yaz
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    hareketliperde 5 sa. en beğenilen
    herkes siyasi olarak bakmış olaya ben kendi tarafımca bakıcam. evet ben istemiyorum telefonumda 48 tane işe yaramaz google uygulaması istemiyorum. tek kullandığım google play gerisi ile işim yok .isteyen yüklesin istemeyen yüklemesin
    herkes siyasi olarak bakmış olaya ben kendi tarafımca bakıcam. evet ben istemiyorum telefonumda 48 tane işe yaramaz google uygulaması istemiyorum. tek kullandığ...
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    Yanıtla +47
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    S.Vettel 5 sa.
    Google'ın yıllık Türkiye cirosunun 3 Milyar TL olması daha ilginç.
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    Leipold 6 sa.
    Google bunu yaparsa memlekette infiale neden olur. Yutubirlar ac kalir, devlet memurlari mesai saatinde ne yapacagini bilemezler, tas devrinden kalma solitere, mayin tarlasina o karanlik devirlere donmek zorunda kalirlar.
    Google bunu yaparsa memlekette infiale neden olur. Yutubirlar ac kalir, devlet memurlari mesai saatinde ne yapacagini bilemezler, tas devrinden kalma solite...
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    Yanıtla +29
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    1 Avatar
    Thingol 4 dk.
    Rekabet Kurumu haklı, geçmişte Microsoft'un Internet Explorer konusunda yaptıklarını eleştirirken iyiydi. Kendisi yapınca hem suçlu hem güçlü. Bir halt edemez, Adwords'ü de kapatsın o zaman yiyorsa. Para tatlı ama yemez.

    Madem tehdit ediyorsun, o zaman Türkiye üstünden tek kuruş kazanmayacaksın. Her şeyini kapat defol git.
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    Bi kul 6 dk. KRAL34TR
    Aynen veletlerin desteği ile para kazanan yutibirlerr utanmadan şarkı ya da sinema sektörüne dahi el atıyorlar kalitesizlik diz boyu youtube yüzünden 🤮

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    Bi kul 13 dk. Ygal
    Ne alaka oppo color OS ile geliyor fakat color OS adında boş uygulamalar ile tlflarını işgal etmiyor.

    Kimse zorla istemediği uygulamaları kullanmak zorunda değil. Google'ın yaptığı mobbingtir!!

    İnşAllah Rekabet Kurumu kararından vazgeçmez.

    Bu saçma marka ya da google uygulamaları yüzünden iPhone dahi alınabilir.
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    KRAL34TR 21 dk.
    Microsoft ve apple donanım ve yazılım satarak para kazanıyorlar. Klasik anlayış kimseye zararı yok.



    Fakat google vahşi bir şirket. Ahtapot gibi yeni kollar eklenerek her konuda tekel olmaya çalışıyor. Sattığı herhangi bir ürün yok.

    İnsanların kişisel mahremiyetine saygı duymuyor. Yeri geliyor telefon dinlemeside yapıyorlar. Konumunuzu arka planda senden izinsiz takip eder. Bu şirketin önüne taş koymanın vakti geçiyor bile.





    En basiti yoube üzerinden milyonlarca çocuk dejenere oluyor. Aileler çoçuğun eline veriyor tableti çoçuk örf geleneğinden ve ailesinden habersiz büyüyor. orada izlediği milyonlarca takipçisi olan şaklabanların oyuncağı haline geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Bi kul 23 dk. hareketliperde
    Katılıyorum ✨✨✨
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    Rimesia 34 dk.
    Umarım rekabet kurulu %100 haklı olduğu bu kararından geri adım atmaz. Google'ın zaten üzerinden milyar dolarlar kaldırdığı bir ülkeyle it dalaşına girmeye cesaret etmesi de çok güzel. Google buna gerçekten yeltenirse, devlette Adwords'e kilidi vurup gerekli cevabı vermeli.
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    ahmetgox 1 sa.
    Diyelim yarın telefon aldık ancak telefonun türkiyeye giriş tarihi de Ağustos yine de etkileniyor mu bu durumdan?
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    Ygal 1 sa.
    Baya Google düşmanı varmış.. bende de tam tersi, hem Android telefonumda hem de Apple tabletimde ana ekranlarda Google diye klasör yaratıp kullanıyorum uygulamalarını.



    Google Os, Google programları ile gelir; Samsung telefonda Samsung uygulamaları ile. Anca Pclerde olduğu gibi os olmasan ürün satılırsa paklanırız yorumlara bakacak olursak..
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    Ulan Musk 47 dk. Ygal
    Olay düşmanlık değil. Kullanmak isteyen yükleyip kullanabilir. Ama bu seçimin kullanıcıya bırakılması gerekiyor. Örneğin Mi 6 telefonumda kullanmadığım bazı Google uygulamaları var ve silemiyorum. Devre dışı bırakılabiliyor ama güncelleme gelince yüklenip tekrar aktif oluyor. Zamanında internet explorer için ortalığı yıkan Google şimdi aynı konuda sıra kendisine gelince iş ortaklarını rekabet kurumuna baskı yapmaya davet ediyor.
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    9600_G_T 2 sa.
    BAKINIZ BRUNSON BURDA ADALET ABD YE GÖRE İŞLİYOR :)
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    Darch 2 sa.
    Güçlü ülkeler böyle durumlarda belli oluyor işte.

    Sen gidip Google'a yaptırım uygulamaya kalkarsın, karşılığında seni cezalandırır. Avrupa Birliği aynı şeyi yapınca el mahkum anlaşmaya giderler.

    21. Yüzyılda yaptırım gücü her şey demektir.

    Hükümet geri adım atıp Google'ın istediğini yapacaktır, bir ihtimal arkalarından konuşabilirler. Bekleyin ve görün.
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    burgfb 1 dk. Darch
    Türkiye'deki firmalara mektup yazıp ağlayan Google kimi cezalandırıyor açıklar mısın lütfen? Bekliyorum.
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