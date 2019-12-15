Google ve Rekabet Kurumu ön yüklü uygulamalar konusunda anlaşamadı

Android işletim sistemi içerisinde yüklü gelen uygulamalar, Google’ın Avrupa’da büyük bir ceza almasına sebebiyet vermişti. Yine aynı sebepten dolayı Rekabet Kurulu da ülkemizde Google’ı mercek altına aldı. Sonuç olarak Google’ın Android içerisinde yüklü gelen uygulamalarının haksız rekabete yol açtığı ve bu durumunun düzeltilmesi gerektiğine karar verildi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Google, lisans konusunda çıkmaza girmiş oldu.
Günde 1.5 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu, 7 Aralık tarihinde aldığı yaptırım kararıyla Google’ın önüne büyük bir engel koydu. Bu karar neticesinde Google, 2018 yılı Türkiye cirosunun on binde 5’i oranında günlük süreli idari para cezası ödeyecek. Yaklaşık 1.5 milyon liraya denk gelen miktar, 7 Aralık tarihi başlangıç alınarak her gün firmanın hanesine yansıyor.
Google’ın, Türkiye’deki iş ortaklarına, akıllı telefon üreticilerine ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine yazı göndererek kendi kararını duyurduğu belirtiliyor. 12 Aralık tarihi itibariyle Türkiye’de satışı yapılan Android işletim sistemli telefonlardaki kendisine ait uygulamaların lisansının iptal edildiği ve bu tarihten sonra piyasaya girecek Android telefonlara Google uygulamaları için lisans verilmeyeceği, uygulamaların yeni sürümlerinin kullanılamayacağını bildirdi.
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Yine aynı yazıya Google’ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’nin iletişim bilgilerini de eklediği ve kararın geri alınması ya da düzeltilmesi için kurumların baskı yapmasını istediği söyleniyor.
Kısacası Google’ın ön yüklü uygulamaları lisans konusunda ciddi bir çıkmaza girilmesine sebebiyet verdi. Başta arama olmak üzere, Google Play, Gmail ve YouTube gibi temel uygulamaların Android işletim sistemi içerisindeki yeri, rakiplerin önünü kesiyor. Google uygulamaları olmadan çıkış yapmanın, lisans ücretleri konusunda üreticileri zorladığı bilinen bir gerçek. Rekabet Kurumu da bunu engellemek amacıyla Google’a yaptırım uyguluyor.
https://www.haberturk.com/google-den-yaptirim-tehdidi-turkiye-de-android-pazari-patlayabilir-2549571 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Madem tehdit ediyorsun, o zaman Türkiye üstünden tek kuruş kazanmayacaksın. Her şeyini kapat defol git.
Kimse zorla istemediği uygulamaları kullanmak zorunda değil. Google'ın yaptığı mobbingtir!!
İnşAllah Rekabet Kurumu kararından vazgeçmez.
Bu saçma marka ya da google uygulamaları yüzünden iPhone dahi alınabilir.
Fakat google vahşi bir şirket. Ahtapot gibi yeni kollar eklenerek her konuda tekel olmaya çalışıyor. Sattığı herhangi bir ürün yok.
İnsanların kişisel mahremiyetine saygı duymuyor. Yeri geliyor telefon dinlemeside yapıyorlar. Konumunuzu arka planda senden izinsiz takip eder. Bu şirketin önüne taş koymanın vakti geçiyor bile.
En basiti yoube üzerinden milyonlarca çocuk dejenere oluyor. Aileler çoçuğun eline veriyor tableti çoçuk örf geleneğinden ve ailesinden habersiz büyüyor. orada izlediği milyonlarca takipçisi olan şaklabanların oyuncağı haline geliyor.
Google Os, Google programları ile gelir; Samsung telefonda Samsung uygulamaları ile. Anca Pclerde olduğu gibi os olmasan ürün satılırsa paklanırız yorumlara bakacak olursak..
Sen gidip Google'a yaptırım uygulamaya kalkarsın, karşılığında seni cezalandırır. Avrupa Birliği aynı şeyi yapınca el mahkum anlaşmaya giderler.
21. Yüzyılda yaptırım gücü her şey demektir.
Hükümet geri adım atıp Google'ın istediğini yapacaktır, bir ihtimal arkalarından konuşabilirler. Bekleyin ve görün.
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