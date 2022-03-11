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    Google, Ukrayna'daki Android telefon kullanıcılarına hava saldırısı uyarısı gönderecek

    Google, Ukrayna'daki Android telefon kullanıcılarına hava saldırısı olduğu zamanlar için bir uyarı sistemi sunmak amacıyla Ukrayna hükümetiyle birlikte çalışıyor.
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    Google Ukrayna'daki telefonlara hava saldırısı uyarısı gönderiyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte birçok şirket Rusya'ya yaptırımlar uyguladı. Google'da bu süreçte Haritalar uygulamasının yoğunluk bilgisi vermemesi amacıyla Ukrayna’da kapatmıştı. 

    Şimdi ise Google paylaştığı bir blog yazısında, Ukrayna'daki Android telefon kullanıcıları için bir uyarı sistemi sunmak amacıyla Ukrayna hükümetiyle birlikte çalıştığını söyledi. Bu uyarı sistesmi sayesinde Ukrayna'daki Android telefon kullanıcıları hava saldırısı olması halinde bir uyarı alacak.

    Google, android kullanıcılarına hava saldırısı olmadan önce haber verecek
    Google Ukrayna'daki telefonlara hava saldırısı uyarısı gönderiyor
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    Google yakın zamanda yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Android kullanıcılarının, yakınlarına beklenen saldırılar gerçekleşmeden önce doğrudan telefonlarına hava saldırısı uyarıları alacaklarını duyurdu. Sistem, deprem uyarıları için oluşturulan düşük gecikmeli uyarı mekanizmasından yararlanıyor.

    Google, aktif uyarıların olduğu bölgelerdeki Ukraynalı Android kullanıcılara hava saldırısı bildirimlerini gönderecek olan Ukrayna Alarmı uygulamasını, Google Play Store'da öne çıkarıyor. Google'da android mühendisliği başkan yardımcısı olan Dave Burke, yeni uyarı sisteminin bugün uygulanmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'daki tüm Android telefonlara yayılacağını söylüyor. 

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