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Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, Rusya'daki Apple ürünlerinin satışının durdurulması, App Store ve iTunes'daki satın alımların durdurulması için Apple CEO'su Tim Cook'a mektup göndermişti. Mykhailo Fedorov mektupta "Bütün dünya, yaptırımlar uygulayarak saldırıları püskürtüyor, 2022 modern teknolojisi belki de tanklara, çoklu roketatarlara ve füzelere en iyi cevaptır.’’ sözlerine yer verdi. Bu mektuptan kısa bir süre sonra Apple, Rusya'daki tüm satışlarını durdurmuştu. Şimdiyse Rusya'da App Store ve iTunes'daki satın alımların durdurulduğu söyleniyor.

PlayStation'ın Rusya'daki tüm konsol ve oyun satışları durduruldu 10 sa. önce eklendi

Rusya'da yaşayanlar artık Apple Kimliği hesaplarına para yükleyemeyecek

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Bugün itibariyle Alfa-Bank, Sber ve Tinkoff dahil olmak üzere Rus bankaları tarafından verilen bölgesel banka kartları kullanılarak App Store ve iTunes'daki hesaplara para eklenmiyor. Normal şartlar altında Apple kullanıcıları, Apple Kimliği hesaplarına para yüklemek için Apple hediye kartlarını satın alabilirler. Ancak Rus bankaları ve mağazaları, söylentilere göre Apple Kimliği hesabına para yüklenmesi için dijital kodlar ve hediye kartları satmayı bıraktı.

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Rusya'da App Store ve iTunes'daki satın alımlar durduruldu