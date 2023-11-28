Google uygulaması, aramayı kolaylaştıracak yeni tasarıma kavuşuyor

Arama çubuğu alta taşınıyor
Genel arama deneyimini iyileştirecek bu değişiklik henüz iOS tarafında yok. iOS’ta Google Chrome’un adres satırı aşağıda. Öte yandan Google, daha önce Android için Chrome’da alta dayalı gezinmeyi denedi, çeşitli testler gerçekleştirdi ancak sonrasında iptal etti. Yakında bu değişecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.