Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google uygulaması, aramayı kolaylaştıracak yeni tasarıma kavuşuyor

    Google uygulaması, Android telefonlarda aramanın merkezi konumunda. Google, aramayı kolaylaştıracak ve hızlandıracak yeni bir özelliği test ediyor.              
    google uygulaması arama altta.jpeg Tam Boyutta Gör
    Google uygulaması, Google Mobil Hizmetler (GMS) uygulama paketinin bir parçası olarak çoğu Android telefonda ve tablette yüklü geliyor. Ana ekranda araç takımı olarak yer almasının yanında ayrı bir uygulama olarak da bulunuyor. Google, uygulamada yaptığı ufak bir tasarım değişikliğiyle arama yapmayı daha da kolaylaştıracak.

    Arama çubuğu alta taşınıyor

    google uygulaması android yeni tasarım Tam Boyutta Gör
    Google uygulamasının 14.48.26.29.arm64 sürümünde arama çubuğunun konumunun değiştiği görülüyor. Arama çubuğu artık üstte değil altta yer alıyor. Arama çubuğunun aşağıya taşınması önemli bir değişiklik. Tüm telefonlardan alttaki arama çubuğuna ulaşmak, dokunmak artık daha kolay olacak.

    Genel arama deneyimini iyileştirecek bu değişiklik henüz iOS tarafında yok. iOS’ta Google Chrome’un adres satırı aşağıda. Öte yandan Google, daha önce Android için Chrome’da alta dayalı gezinmeyi denedi, çeşitli testler gerçekleştirdi ancak sonrasında iptal etti. Yakında bu değişecek gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kişisel bilgisayarınız görüntüyü başka bir ekrana yansıtamıyor tuşlu telefon internet ayarları flantadin 30 mg kullanıcı yorumları evde lehim nasıl yapılır fındık faresi insana zarar verir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Huawei P60 Pro
    Huawei P60 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023
    Apple M2 Pro 2023
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız