Tam Boyutta Gör Google uygulaması, Google Mobil Hizmetler (GMS) uygulama paketinin bir parçası olarak çoğu Android telefonda ve tablette yüklü geliyor. Ana ekranda araç takımı olarak yer almasının yanında ayrı bir uygulama olarak da bulunuyor. Google, uygulamada yaptığı ufak bir tasarım değişikliğiyle arama yapmayı daha da kolaylaştıracak.

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Arama çubuğu alta taşınıyor

Tam Boyutta Gör Google uygulamasının 14.48.26.29.arm64 sürümünde arama çubuğunun konumunun değiştiği görülüyor. Arama çubuğu artık üstte değil altta yer alıyor. Arama çubuğunun aşağıya taşınması önemli bir değişiklik. Tüm telefonlardan alttaki arama çubuğuna ulaşmak, dokunmak artık daha kolay olacak.

Genel arama deneyimini iyileştirecek bu değişiklik henüz iOS tarafında yok. iOS’ta Google Chrome’un adres satırı aşağıda. Öte yandan Google, daha önce Android için Chrome’da alta dayalı gezinmeyi denedi, çeşitli testler gerçekleştirdi ancak sonrasında iptal etti. Yakında bu değişecek gibi görünüyor.

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Google uygulaması aramayı kolaylaştıracak yeni tasarıma kavuşuyor