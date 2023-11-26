Google'da aradığınızı daha hızlı bulacaksınız: İşte yeni özellik

Doğrudan sonuca odak, SGE ve snippet yok!
Görünüşe göre Basit Arama, arama sonuçlarında verimliliğe, doğruluğa ve alaka düzeyine değer veren kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olacak. Karmaşık arama sonuçlarına boğulmadan, ihtiyaç duydukları bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak isteyenler için ideal. Öte yandan, karmaşık konular, farklı bakış açıları veya yeni bilgileri keşfetme hakkında derinlemesine bilgi arayan kullanıcılar için en uygun seçenek olmayabilir.
Google'ın basit aramalarda sonuca ulaşmayı hızlandıracak yeni Simple Search özelliği, şu anda test aşamasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.