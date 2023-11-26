Google'da aradığınızı daha hızlı bulacaksınız: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör Simple Search özelliği, masaüstü ve mobil arama sonuçları sayfasının üst kısmında görüntülenen bir butona tıklayarak etkinleştiriliyor. Etkinleştirildikten sonra, arama sonuçlarında öncelikli olarak doğrudan yanıtlar ve ilgili seçeneklerin bir listesi gösteriliyor, sonrasında daha sade ve öz sonuca dönüştürülüyor.

Google arama hileleri neler? İşte gizli Google özellikleri 1 yıl önce eklendi

Doğrudan sonuca odak, SGE ve snippet yok!

Görünüşe göre Basit Arama, arama sonuçlarında verimliliğe, doğruluğa ve alaka düzeyine değer veren kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olacak. Karmaşık arama sonuçlarına boğulmadan, ihtiyaç duydukları bilgiyi hızlı bir şekilde bulmak isteyenler için ideal. Öte yandan, karmaşık konular, farklı bakış açıları veya yeni bilgileri keşfetme hakkında derinlemesine bilgi arayan kullanıcılar için en uygun seçenek olmayabilir.

Google'ın basit aramalarda sonuca ulaşmayı hızlandıracak yeni Simple Search özelliği, şu anda test aşamasında.

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