Google uzmanları araştırdı: Güneş fırtınaları dünyayı internetsiz bırakabilir mi?

Tam Boyutta Gör Google bünyesindeki uzmanlar güçlü güneş fırtınalarının deniz altına döşenen internet kablolarının performansı üzerindeki etkisini test etti. Konuyla ilgili detaylar Google Cloud internet sitesinde paylaşıldı.

Dünya ne kadar nüfusu kaldırabilir? 4 sa. önce eklendi

Araştırmacılara göre, güneş fırtınaları altyapı genelinde ciddi voltaj dalgalanmalarına yol açabilir. Ancak uzmanlar kabloların iletken bakır elemanlara sahip olması ve farklı kısımlarında optik sinyal yükselticilerinin bulunması nedeniyle fiberin kendisinin voltaj dalgalanmalarından etkilenmediğini belirledi.

Tam Boyutta Gör

Güneş fırtınaları yüzünden internet kesilir mi?

Google uzmanları, küçük güneş fırtınalarından elde edilen verilerin yanı sıra Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 Güneş Fırtınasına ilişkin bilgileri referans aldı. Zamanın telgraf ağında ciddi hasara neden olan Carrington Olayı tarihin en yoğun jeomanyetik fırtınası olarak kayıtlara geçmişti. Tüm bu bilgiler ışığında güçlü bir güneş fırtınasının internet kesintisine neden olmayacağı sonucuna varıldı.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar 1859'daki gibi şiddetli bir güneş fırtınasının bile yalnızca 800 Voltluk bir voltaj artışına neden olacağını söylüyorlar. Google'ınki gibi denizaltı kabloları 6.000 Volt'a kadar dalgalanmaları absorbe edebileceği için insanların bu tür bir endişe taşımasına gerek yok. Google'ın dünya genelinde kısmen ya da tamamen finanse ettiği 22 denizaltı kablosu bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Google uzmanları araştırdı: Güneş fırtınaları interneti keser mi?