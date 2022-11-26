Google uzmanları araştırdı: Güneş fırtınaları dünyayı internetsiz bırakabilir mi?

Araştırmacılara göre, güneş fırtınaları altyapı genelinde ciddi voltaj dalgalanmalarına yol açabilir. Ancak uzmanlar kabloların iletken bakır elemanlara sahip olması ve farklı kısımlarında optik sinyal yükselticilerinin bulunması nedeniyle fiberin kendisinin voltaj dalgalanmalarından etkilenmediğini belirledi.
Güneş fırtınaları yüzünden internet kesilir mi?
Google uzmanları, küçük güneş fırtınalarından elde edilen verilerin yanı sıra Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 Güneş Fırtınasına ilişkin bilgileri referans aldı. Zamanın telgraf ağında ciddi hasara neden olan Carrington Olayı tarihin en yoğun jeomanyetik fırtınası olarak kayıtlara geçmişti. Tüm bu bilgiler ışığında güçlü bir güneş fırtınasının internet kesintisine neden olmayacağı sonucuna varıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam