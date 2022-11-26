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    Google uzmanları araştırdı: Güneş fırtınaları dünyayı internetsiz bırakabilir mi?

    Google uzmanları şiddetli güneş fırtınalarının internet kesintisine neden olup olmayacağını araştırdı. Peki şiddetli bir güneş fırtınası gezegeni internetsiz bırakabilir mi?
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    Google uzmanları araştırdı: Güneş fırtınaları interneti keser mi? Tam Boyutta Gör
    Google bünyesindeki uzmanlar güçlü güneş fırtınalarının deniz altına döşenen internet kablolarının performansı üzerindeki etkisini test etti. Konuyla ilgili detaylar Google Cloud internet sitesinde paylaşıldı.

    Araştırmacılara göre, güneş fırtınaları altyapı genelinde ciddi voltaj dalgalanmalarına yol açabilir. Ancak uzmanlar kabloların iletken bakır elemanlara sahip olması ve farklı kısımlarında optik sinyal yükselticilerinin bulunması nedeniyle fiberin kendisinin voltaj dalgalanmalarından etkilenmediğini belirledi.

    Google uzmanları araştırdı: Güneş fırtınaları interneti keser mi? Tam Boyutta Gör

    Güneş fırtınaları yüzünden internet kesilir mi?

    Google uzmanları, küçük güneş fırtınalarından elde edilen verilerin yanı sıra Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 Güneş Fırtınasına ilişkin bilgileri referans aldı. Zamanın telgraf ağında ciddi hasara neden olan Carrington Olayı tarihin en yoğun jeomanyetik fırtınası olarak kayıtlara geçmişti. Tüm bu bilgiler ışığında güçlü bir güneş fırtınasının internet kesintisine neden olmayacağı sonucuna varıldı.

    Google uzmanları araştırdı: Güneş fırtınaları interneti keser mi? Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar 1859'daki gibi şiddetli bir güneş fırtınasının bile yalnızca 800 Voltluk bir voltaj artışına neden olacağını söylüyorlar. Google'ınki gibi denizaltı kabloları 6.000 Volt'a kadar dalgalanmaları absorbe edebileceği için insanların bu tür bir endişe taşımasına gerek yok. Google'ın dünya genelinde kısmen ya da tamamen finanse ettiği 22 denizaltı kablosu bulunuyor.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 15 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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