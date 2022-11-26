Dünya üzerinde 8 milyar insan var: Gezegenimiz ne kadar nüfusu kaldırabilir?

Tam Boyutta Gör 15 Kasım 2022 tarihinde dünya nüfusu 8 milyarı aştı ve bu Birleşmiş Milletler tarafından da onaylandı. İnternet üzerinde nüfus istatistiklerini gerçek zamanlı olarak gösteren çevrimiçi sayaçlar da mevcut durumda.

Dünya nüfusu kaç milyar? 4 ay önce eklendi

Gezegenimiz hiçbir zaman bu kadar kalabalık olmamıştı. Bilim insanlarına göre Homo sapiens'in gelişiyle birlikte Dünya'da 100 ila 10.000 insan yaşadı. İnsanların sayısının ikiye katlanması ise 35.000 yıl sürdü.

Sonra tarım geldi. O zamanlar gezegende 1 ila 10 milyon arasında insan yaşıyordu ve bu sayının ikiye katlanması 1.500 yıl sürdü. 16. yüzyıla gelindiğinde, nüfusun iki katına çıkması için gereken süre 300 yıla indi ve 19. yüzyılın sonunda bu sürenin 130 yıldan fazla olmaması gerekiyordu.

1930'dan 1974'e kadar, dünya nüfusu sadece 44 yıl içinde yeniden ikiye katlandı. Bu zincir devam edecek mi? Peki gezegenimizin kaldırabileceği insan sayısının bir sınırı var mı?

Dünya ne kadar nüfusa dayanacak?

1679 yılında Antoni van Leeuwenhoek (Hollandalı bir doğa bilimci) gezegenimizin 13,4 milyardan fazla insanı barındıramayacağını öngörmüştür. Antoni sadece bölgesel özellikleri dikkate aldığı için modern bilim insanları bu görüşe katılmamaktalar.

Uzmanlar artık Dünya'nın aşırı nüfus artışına katkıda bulunan üç faktör tanımlıyor:

Basit : İnsan sayısının yaşam alanına oranı (Antoni van Leeuwenhoek'un bahsettiği şey);

: İnsan sayısının oranı (Antoni van Leeuwenhoek'un bahsettiği şey); Rejeneratif : İnsanların kaynakları ne kadar tükettiğini ve gelecek için ne kadar rezervle devam edeceğini hesaplar;

: İnsanların kaynakları ve gelecek için ne kadar rezervle devam edeceğini hesaplar; Ölçeklenebilirlik: Nüfus artış hızının, yeni kaynaklar için fırsatlar ve kaynakları artırma potansiyeli sağlayan ilerleme hızına oranı.

Tam Boyutta Gör Biz ikinci faktörle ilgileniyoruz. Dünya'nın kaynakları sınırlı ve bu bir gerçekt. Daha fazla insan varsa, yenilenme kabiliyetine rağmen tüm enerji, yiyecek ve su tükenecektir. Bilim insanları böyle bir durumda nüfus sınırının 25 milyar kişi olacağını iddia ediyor. Bu eşik aşıldığında, gıda tükenecek ve nüfus doğal olarak azalacak.

Şu anda ne biliyoruz?

Birleşmiş Milletler'e göre 2037'de 9 milyar insan olacak ve 2080'de gezegende 10,4 milyar insan yaşayacak. BM Nüfus Bölümü, 10 milyar sınırının 2100 yılına kadar değişmeyeceğini söylüyor. Bilim insanları daha fazla rakam vermemekte. Patrick Gerland (BM temsilcisi) demografi uzmanlarının geleceğe baktıkça tahminlerinin daha belirsiz hale geldiğini vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları şu ana kadar Dünya'nın kaç insana yeteceği konusunda kesin bir sayı vermeye cesaret edemediler. Bu sayı, kaynaklarımızı nasıl ürettiğimize, tükettiğimize ve yönettiğimize bağlı olarak değişebilir. Çoğu kişi gezegenimizde 10 milyardan fazla insan olmayacağı konusunda hemfikir.

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