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    Google yediği ceza nedeniyle Türkiye'deki reklamlarını durduruyor

    Google, 10 Ağustos 2020'den itibaren arama sonuçlarındaki alışveriş reklamlarını göstermeyi durduruyor. Rekabet Kurumu'nun kestiği ceza nedeniyle böyle bir karar alındı.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Google yediği ceza nedeniyle Türkiye'deki reklamlarını durduruyor
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    Google’da bir ürün aratıldığında arama sonucunun üstünde ve sağ kenarda ürünün çeşitli e-ticaret sitelerindeki fiyatları listeleniyor. Bu alandaki bilgiler sponsorlu olarak gösteriliyor. Rekabet Kurumu, arama sonuçlarındaki sponsorlu alanların rekabeti ihlal ettiğini gerekçe göstererek Google’a 98 milyon TL idari para cezası kesmiş ve tasarımın değişmesini istemişti. Google, 10 Ağustos’tan itibaren alışveriş reklamlarını kaldıracağını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu’ndan Google’a bir ceza daha: 98 milyon TL"

    İlginizi Çekebilir Avatar Rekabet Kurumu’ndan Google’a bir ceza daha: 98 milyon TL

    Google’ın açıklamasına göre 10 Ağustos 2020’den itibaren kullanıcılar arama yaptığında sayfanın üstündeki ve sağ kenarındaki sponsorlu alanı göremeyecek. Google yaptığı açıklamada hem Rekabet Kurulu hem de Avrupa’daki alışveriş davaları nedeniyle yapılacak düzenlemenin iki tarafa da uymasını istediği için arama sonucundaki alışveriş reklamlarını geçici olarak kaldırma kararı aldı. Rekabet Kurumu’nun isteğine göre tasarım değişikliği yapılarak anlaşma sağlanabileceği ve alışveriş reklamlarının geri dönebileceği belirtiliyor.

    Google’ın açıklaması şöyle:

    “İnternetten bir alışveriş yaptığınızda, aradığınız ürünlere hızlı ve kolay biçimde ulaşmak istersiniz. Reklamverenler de aynı ürünleri tanıtmak ister. İşte bu sebeple Google, kullanıcılarımızı binlerce büyük, küçük satıcı ile her iki taraf için de faydalı biçimlerde buluşturan Alışveriş reklamlarını gösterir. Verilerimiz bu reklamların, reklamverenler için neredeyse yüzde 20 daha etkili olduğunu, maliyetleri düşürdüğünü ve geri dönüşleri artırdığını gösteriyor; Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 82’si, sonuçlar sayfasının Alışveriş Reklam Birimi ile daha faydalı olduğunu düşündüklerini belirtiyor.

    Bu yılın başlarında Rekabet Kurumu Google’ın Alışveriş Karşılaştırma Servislerine (AKS) eşit davranması yönünde bir karar verdi. Yanıt olarak, Rekabet Kurumu’na (RK), satıcılardan Alışveriş reklamlarının gösterilebilmesi için AKS’lere Google Alışveriş’le aynı fırsatı sağlayacak ve Alışveriş reklamlarının ürün kalitesini hem kullanıcılar hem de satıcılar için sürdürülebilir kılacak bir dizi tedbir sunduk. Sunduğumuz tedbirler Alışveriş reklamları için Avrupa’da 600’den fazla AKS’nin katılımıyla 3 yıldır başarıyla uygulanan tedbirlere çok benzer bir çözüm yolu içeriyor. 

    Ancak, sunduğumuz çözüm önerilerinin Türkiye için kabul edilebilirliği şu aşamada belirsiz. Bu nedenle, faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürebilmek ve müşterilerimize hazırlık yapabilmeleri için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, maalesef 10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Alışveriş reklamlarını Google’ın Türkiye’deki arama sayfalarından kaldıracağız. Bu bizim için kolay alınmış bir karar değil; bunun tüketiciler, satıcılar ve AKS’ler için daha az seçeneğe ve daha düşük kalite deneyimine sebep olacağına inanıyoruz. Uygulanabilir bir çözüm bulmak için RK ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. 

    Yılın en yoğun alışveriş aylarına yaklaşırken, bu durumun müşterilerimizin satışlarına yönelik etkisini en aza indirmek üzere onlarla birlikte çalışacağız. Tüketiciler bilgiye ulaşmak için Google Arama’yı, satıcılar da müşterilerine ulaşmak için diğer reklam formatlarını kullanmaya devam edebilecek. Bu sorunları önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturabilmeyi ve RK ile Alışveriş reklamlarını Türkiye’ye tekrar getirebilmemizi sağlayacak bir anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz.."



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    por favor (ssena arıkuşu) 3 sa. en beğenilen
    başka ülkelerde ceza yediğinde aynı şeyi yapıyor musun ?canın cehenneme google.
    2 Yanıt Yanıtla +29
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 3 sa.
    Eyyy Google. Bu topraklarda ayağını denk al. Zira biz hakkından almak için elimizden geleni yaparız
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa.
    Allah razı olsun çok iyi haber
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    Roby (Serdar ) 58 dk.
    Google'ın eline sağlık. Yerelleştirme çalışmalarını da durdurmalarını umuyorum. Daha Türkçe konuşmaktan aciz olanlar Arapça youtube denesin bir de. Elalemin yazılımını yeriyor 'Türkçe yok ondan bir yıldız' götüm.
    Yanıtla +3
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    Torres1903 (Fernando Torres) 1 sa.
    Büyük şirketler burada tonlarca para kaldırıyor hepsi vergiye bağlanmalı küçük şirketler bir ton vergi ödesin bunlar bedavaya tonla para kaldırsın youtubedan özellikle ciddi paralar alınması lazım türkiye pazarından ciddi gelir elde ediyor hatta bu yayıncılardanda alınmalı üretimi azaltıyor madem iyi kazandırıyor devletede kazandırmalı herkes yayıncı olmuş üretimi azaltıyorsa vergi olarak kazandırmalı
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    kmlkszhacker 1 sa.
    Geçmiş olsun
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    Alqu 1 sa.
    googlenin gitmesine üzülmem tek üzüldüğüm parasal olarak bitik durumda olmamız.
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    alperaktaş1 1 sa. yeni yorumcu
    googledeki reklamlar dursaydı da bu sosyal medyada çıkanlara el atsalardı keşke
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    ntman 1 sa.
    Son 6 senedir Google zaten arama motoru değil. her taraf reklam çok iyi olmuş. İlk sayfalar çok para verenlerin yerleşitiği bir tuzak.
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    EvHero 1 sa.
    Yandaş troller basmış yine konuyu!



    "Eyyyyy Google, özledik dön artık" diyeceğiniz günler de gelecek
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    zwanzig 1 sa.
    Google'ın arama sonuçlarına koyduğu ilanlar sonuç olarak reklam değil mi? Diğer reklamlardan ne farkı var da rekabete aykırı denilmiş acaba?
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 sa.
    İyi haber cok yanıltıcı reklamara denk geldim. Reklam da cikan fiyata bakıyorsun iyiymiş diyip siteye giriyorsun. Sonuç hüsran. Sirf sitesine giriş yapilsin diye yalan fiyat yazan büyük firmalar iyi oldu size
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    astegon (astegon CF) 2 sa.
    Oooo şakşakçılar gelmiş hemen.Yahu manyak mısınız siz? Bu gayet de güzel bir uygulamaydı. Ne oldu kıskandınız mı hemen. Parayı veren düdüğü çalıyordu hani. Güzel bir atasözüydü?Ne oldu ?Bu karar çok aptalca alınmış bir karardır. Burada "Google adam ol" diye afra tafra kesenler. Gidin başka Arama Motoru kullanın. yerli milli yaani'yi kullanın.Sonra gelip ağlamayın burada.
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