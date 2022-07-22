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    Google yeni Carbon programlama dilini duyurdu: C++'ın halefi olarak görülüyor

    Google çalışanları yeni bir programlama dili geliştirdi. Toronto'daki Cpp North geliştirici etkinliğinde tanıtılan Carbon isimli dil C++'ın halefi olarak konumlandırılıyor.
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    Google yeni Carbon programlama dilini duyurdu: C++'ın halefi
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    İnternet devi Google, C++'ın halefi olarak konumlandırılan Carbon adlı yeni bir programlama dili duyurdu. Şirket Toronto'da gerçekleştirilen Cpp North geliştirici etkinliğinde Carbon vizyonu ile ilgili oldukça önemli detaylar paylaştı.

    Google çalışanları, geliştirici Chandler Carruth da dahil olmak üzere Carbon üzerinde çalışıyor. Geliştirmenin hangi aşamada olduğu henüz bilinmiyor ancak Google, tam teşekküllü bir programlama dili oluşturarak onu popüler hale getirebileceğini defalarca kez kanıtladı.

    Chandler Carruth, Carbon'u bir ikame değil, C++'ın halefi olarak tanımlıyor. Günümüzde bu tür örnekler mevcut. Örneğin Kotlin, Java'nın halefi olarak kabul ediliyor. Yine aynı şekilde iOS platformunda kullanılan Swift, Objective-C'nin halefi konumunda.

    Google yeni Carbon programlama dilini duyurdu: C++'ın halefi
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    C++ koduyla tamamen uyumlu

    Geliştiricilerin ifadelerine göre, Carbon'un C++'dan ödünç alacağı en önemli şey performansı. Ayrıca C++'ın mevcut tüm eksikliklerini ortadan kaldırmayı başardıklarını vurguluyorlar. Carbon programa dilinin kodu C++ koduna çok benziyor hatta çoğu açıdan neredeyse aynı.

    Geliştiriciler istedikleri taktirde mevcut C++ koduyla tamamen uyumlu olan Carbon kodunu C++ koduna entegre edebilecekler. Tamamen Carbon'a geçmek isteyen C++ programcıları için ise C++ kitaplıklarını Google'ın yeni dilindeki kodlara otomatik olarak çevirecek bir araç seti kullanacaklar.

    Google yeni Carbon programlama dilini duyurdu: C++'ın halefi
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    Carbon, Google tarafından ortaya çıkarılmasına rağmen şirket bunun "topluluk tarafından yürütülen bağımsız bir proje" olması gerektiğine inanıyor. Deneysel aşamada olan yeni programlama dili daha şimdiden birçok şirketin ilgisini çekmiş durumda. Geliştiricilerin ihtiyaç duyabileceği tüm Carbon araçları ve kaynak kodu GitHub'da Apache 2.0 lisansı altında dağıtılıyor.

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