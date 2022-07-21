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    Nvidia'nın yapay zeka teknolojisi 2 boyutlu görüntülerden 3 boyutlu model üretiyor

    Nvidia'nın Stanford Üniversitesi desteğiyle geliştirdiği EG3D sinir ağı, yapay zeka desteği ile 2 boyutlu görüntülerden son derece gerçekçi 3 boyutlu modeller üretebiliyor.
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    2 boyutlu görüntülerden 3D model üreten yapay zeka
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia, Stanford Üniversitesi'nden uzmanlarla birlikte geliştirdiği EG3D sinir ağını tamamladı. Yapay zekayı temel alan teknoloji, 2 boyutlu görüntülerden son derece gerçekçi 3D modeller üretebilme yeteneği ile hayranlık uyandırıyor.

    Bir yıldan fazla bir süredir üzerinde çalışılan EG3D'nin kaynak kodu sonunda herkesin erişimine açıldı. Mühendisler, oluşturdukları algoritmanın emsallerine göre daha hızlı ve daha doğru olduğunu söylüyorlar. Yeni sinir ağı gelecekte, oyun karakterleri oluşturmak da dahil olmak üzere farklı projelerde kullanılabilecek.

    Çok yüksek bilgi işlem gücü gerektirmiyor

    Nvidia tarafından yayınlanan videoda, EG3D'nin ünlü kişilikler de dahil olmak üzere insan ve kedi yüzlerinin farklı açılardan son derece gerçekçi görüntülerini oluşturmayı başardığını görüyoruz. Ortaya çıkan modellerin doğru geometriye sahip olması dikkat çekiyor.

    İşin daha da güzel tarafı bunun çok büyük bilgi işlem gücü gerektirmemesi. Üst düzey ekran kartlarına sahip dizüstü bilgisayarlarda bile kullanılabiliyor. Nvidia, EG3D'nin kaynak kodunu erişime açtığı için isteyenler test etme şansına sahip. Gerekli tüm dosyalar ve kurulum talimatlarına GitHub üzerinden ulaşabilirsiniz.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 23 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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