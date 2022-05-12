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    Google yıllar sonra ilk Pixel tabletini tanıttı: 2023’te geliyor

    2015’te Android tablet pazarı için Pixel C’yi tanıtan Google, 2018 yılında ChromeOS tabanlı Pixel Slate’i tanıtmıştı. Bunca zamandır tablet pazarından çekilen Google, yeni Android tabletini duyurdu.
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    Google, yeni Pixel tabletini duyurdu
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    2015 yılında Pixel C’yi tanıttıktan sonra Android tablet yapmayı bırakan Google, 2018 yılında ChromeOS tabanlı Pixel Slate tabletini duyurmuştu. İki tableti de beğenilmeyen Google, tablet pazarından çekilmişti. Ancak Google, uzun yıllar sonra Android tablet pazarına dönüyor.

    Pixel tablet, 2023 yılında gelecek

    Google’dan Rick Osterloh, Pixel tabletin Pixel akıllı telefon için muhteşem bir eş olacağını ve cihazın, ev hayatı ve dışarı hayatına köprü olacağını belirtti. Cihaz hakkında herhangi bir fiyat veya özellik bilgisi verilmedi ancak Twitter’da cihazın ilk görüntüleri paylaşıldı.

    Paylaşılan kısa video, cihazın daha önce bahsedilen Nest Hub tableti olabileceğini gösteriyor. Cihaz, bembeyaz çerçevesi ve arkasındaki pinler ile kesinlikle taşınabilir Nest Hub havası veriyor. Eğer Nest Hub tablet iddiaları doğru ise Pixel tablet, arkasındaki pinler ile bir hoparlör içeren şarj istasyonuna bağlanarak akıllı ekrana dönüşecektir. Google, bir süredir Android tabletlerine olan ilgisini arttırdığını belirtiyordu. Android 12L ve Android 13 ile büyük ekranlara ciddi iyileştirmeler yapan Google, Pixel tablet için ciddi anlamda uğraşacağa benziyor. Önümüzdeki aylarda Pixel tablet ile daha çok bilgi gelecektir.

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