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    Google Pixel 6a tanıtıldı: ucuz fiyata yüksek performans sunuyor

    Google’ın sevilen akıllı telefon serisi Pixel ailesine yeni üye katıldı. Pixel 6a, oldukça düşük bir fiyata yüksek performans sunarak Apple’ın canavarı iPhone SE ile yarışıyor.
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    Google Pixel 6a tanıtıldı
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    Google’ın sevilen akıllı telefon ailesi Pixel, 2019 yılında ilk orta seviye versiyonu olan 3a ile buluşmuştu. Oldukça sevilen a serisi, Pixel 6a ile yine öne çıkıyor.

    449 dolara Tensor işlemci

    Google’ın her yıl düzenlediği I/O Geliştirici Konferansı’nda Google Pixel 6a tanıtıldı. Cihaz, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’yu güzel yapan birçok şeyi bünyesinde barındırıyor. Pixel 6a, 6.1 inçlik FHD+ 60Hz bir ekran ile geliyor. Fiyatı düşürülmek için cihazın kenarlarında geri dönüştürülmüş alüminyum, arka tarafta ise polikarbonat kullanılmış. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan cihaz, ekran altı parmak izi modülü ile geliyor.

    Cihaz, her ne kadar düşük bir fiyat sunsa da Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerinde kullanılan Tensor işlemci ile geliyor. Ayrıca cihazın Titan M2 güvenlik çipi de bulunuyor. Google’ın Tensor işlemcisi her ne kadar Snapdragon 8 Gen 1 veya Apple A15 işlemcileri kadar performans gösteremese de amiral gemi performansı sunuyor.

    Google, kamera donanımında kırpmalar yapmış

    Google, Pixel 6a’da en çok kamerada değişikliğe gitmiş. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’da kullanılan 50 megapiksel ISOCELL sensörü yerine 12.2 megapiksel kamera kullanılmış. Ayrıca cihaz, 12 megapiksel bir de geniş açılı kameraya sahip. İki sensörün de Pixel 5a’da kullanılan sensörler ile aynı olması oldukça muhtemel. Kamera donanımında düşüşler olsa da Google; Magic Eraser, Real Tone ve Face Unblur özelliklerinden kısmamış. Ayrıca cihaz 4K 30fps ve 4K 60fps video kaydedebiliyor.

    Google Pixel 6a tanıtıldı
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    Google, Pixel 6a için 3 yıllık Android sürüm güncellemesi, 5 yıllık güvenlik güncellemesi sözü verdi. Bu da Google’ı kendi işletim sisteminde bir defa daha Samsung’un arkasına atıyor. Cihaz, 21 Haziran’da 3 farklı renk seçeneği ve 449 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

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