    iPad'e yeni alternatif: Xiaomi Pad 8 tanıtıldı

    Xiaomi, Pad 8 Pro'nun yanı sıra üretkenlik tableti olarak konumlandırılan, biraz daha küçük bir model olan Pad 8'i tanıttı. Xiaomi Pad 8, iPad'den ilham alan aksesuarlarla geliyor.

    Xiaomi Pad 8 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bugün Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max ile birlikte Pad 8 serisini tanıttı. Xiaomi Pad 8, 144Hz ekran, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, 8GB RAM ile geliyor.

    Xiaomi Pad 8 neler sunuyor?

    Xiaomi tablet Pad 8 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Pad 8, 144 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı, 800 nit parlaklık, 3.2K çözünürlük sağlayan 11.2 inç ekrana sahip. Ekran, HDR10, HDR Vivid ve Dolby Vision’ı destekliyor. Tam DC karartma ve üretkenlik/okuma için 3:2 en boy oranı sunuyor. Matte Edition, yansımaları %70 oranında azaltmak ve dağınık ışığı %99 oranında filtrelemek için AG nano-gravür teknolojisiyle geliyor.

    Pad 8, 4nm Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle geliyor. Bu işlemci, 3.21 GHz'e kadar sekiz çekirdekli CPU, Adreno GPU ve Qualcomm AI Engine içeriyor. Xiaomi, bir önceki nesle göre işlemci hızında %32.5, GPU hızında %51 artış sunduğunu iddia ediyor.

    Tablet, HyperOS 3 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Yeni HyperOS sürümü, yeniden tasarlanmış kilit ekranı, dinamik yapay zeka destekli duvar kağıtları ve gezinme önizlemeleri, geliştirilmiş bölünmüş ekran düzeni fazlasını getiriyor. Ayrıca, masaüstü benzeri kullanıcı arayüzü ve kapsamlı klavye kısayollarına sahip masaüstü düzeyinde tarayıcı ve iOS/macOS cihazları arasında çalışmayı destekliyor.

    Pad 8, 4K@30 fps video ve çeşitli çekim modlarını destekleyen 13MP arka kamera ve yapay zeka destekli portre merkezleme, video güzellik modları ve gerçek zamanlı dolgu ışığını destekleyen 8MP ultra geniş açılı ön kamerayla donatılmış. Tablet, 45 W kablolu hızlı şarj, 22.5 W ters şarjı destekleyen 9200 mAh bataryadan güç alıyor. Xiaomi, tek şarjla 9.37 saate kadar oyun oynama, 13 saate kadar video oynatma ve 18.5 saate kadar online toplantı deneyimi vadediyor.

    Pad 8, Dolby Atmos destekli, yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip ve yapay zeka destekli gürültü azaltma teknolojisi kullanan dörtlü hoparlörle donatılmış. Bağlantı seçenekleri arasında; Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB 3.2 Gen1 bulunuyor.

    Xiaomi Pad 8 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Pad 8, 12GB RAM 256GB’a kadar depolamayla geliyor. Siyah, yeşil ve mavi renk seçeneği mevcut. Aksesuar olarak, Xiaomi Focus Pro kalem ve manyetik klavye ayrı satılıyor. Klavyenin fiyatı 699 yuan (98 dolar) olarak açıklandı. Xiaomi Pad 8, 2199 yuan (308 dolar) başlangıç fiyatıyla satışta. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8 GB + 128 GB: 2199 yuan (308 dolar)
    • 8 GB + 256 GB: 2499 yuan (350 dolar)
    • 12 GB + 256 GB: 2799 yuan (392 dolar)
    • 8 GB + 256 GB (Matte Edition): 2699 yuan (378 dolar)
    • 12 GB + 256 GB (Matte Edition): 2999 yuan (420 dolar)

    Xiaomi Pad 8 özellikleri

    Xiaomi Pad 8 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 11.2 inç, 3.2K (3200×2136), 144Hz, 800nit, LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Kamera: 13MP (arka), 8MP (ön)
    • Batarya: 9200 mAh, 45W kablolu hızlı şarj / 22.5W ters şarj
    • Yazılım: HyperOS 3
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen1
    • Boyut ve ağırlık: 251.22 x 173.42 x 5.75mm, 485g
    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

