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    Google bölünmek istemiyor, her türlü tavizi verecek

    Arama motoru ve reklam konusunda tekel olmakla suçlanan Google, gelecekteki muhtemel bir bölünmeyi engellemek için müşterilerine daha fazla taviz verebilir.     
    Google Tam Boyutta Gör
    Google ile ABD Adalet Bakanlığı arasında devam eden ve Chrome tarayıcısının ayrı bir iştirak olarak satılmasını isteyen mahkeme sürecinde Virginia Bölge Mahkemesi yargıcının kararı beklenirken, Google itiraz dosyasını sundu. 

    Google taviz veriyor

    Ağustos ayında Kolombiya Mahkemesi Google’ın bir tekel olduğuna hükmederek, bölünmesi gerektiğine kadar vermişti. Google da üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu. Nisan ayında verilecek karar öncesi Google ilk dosyasını sunarken, Mart ayında da gözden geçirilmiş son savunmasını yapacak. 

    Son blog yazısında Google kurumsal iletişim sorumlusu Lee-Anne Mulholland, dosyada sundukları yeni politikaları anlattı. Örneğin Apple ile Google, Safari tarayıcısı için varsayılan arama motoru anlaşması yaptığında, iPad ya da Mac cihazlarda başka bir arama motorunu tercih edebilecek. 

    Yine her 12 ayda bir tarayıcıların varsayılan arama motorunu değiştirmesi ya da Google Chrome ve Google Arama uygulamaları ile zorunlu olarak sunulan uygulama paketi içerisinde seçim yapmak gibi tavizler verilmiş. 
     

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    ermes_unuy 12 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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