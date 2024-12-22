Google bölünmek istemiyor, her türlü tavizi verecek

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Tam Boyutta Gör Google ile ABD Adalet Bakanlığı arasında devam eden ve Chrome tarayıcısının ayrı bir iştirak olarak satılmasını isteyen mahkeme sürecinde Virginia Bölge Mahkemesi yargıcının kararı beklenirken, Google itiraz dosyasını sundu.

Google taviz veriyor

Ağustos ayında Kolombiya Mahkemesi Google’ın bir tekel olduğuna hükmederek, bölünmesi gerektiğine kadar vermişti. Google da üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu. Nisan ayında verilecek karar öncesi Google ilk dosyasını sunarken, Mart ayında da gözden geçirilmiş son savunmasını yapacak.

Google vs DOJ: “Google, bir değil tam üç pazarda tekel” 3 hf. önce eklendi

Son blog yazısında Google kurumsal iletişim sorumlusu Lee-Anne Mulholland, dosyada sundukları yeni politikaları anlattı. Örneğin Apple ile Google, Safari tarayıcısı için varsayılan arama motoru anlaşması yaptığında, iPad ya da Mac cihazlarda başka bir arama motorunu tercih edebilecek.

Yine her 12 ayda bir tarayıcıların varsayılan arama motorunu değiştirmesi ya da Google Chrome ve Google Arama uygulamaları ile zorunlu olarak sunulan uygulama paketi içerisinde seçim yapmak gibi tavizler verilmiş.



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