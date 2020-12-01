Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google yönlendiricileri Zoom ve Meet uygulamalarını öncelikli hale getirecek

    Google WiFi ve Nest WiFi yönlendiricileri yeni bir güncelleme alarak Google Meet ile Zoom görüntülü görüşme uygulamalarının ağda öncelik elde etmesine yardımcı oluyor.
    2 hf.
    717
    1
    1
    Ağ Ürünleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Google yönlendiricileri Zoom ve Meet uygulamalarını öncelikli hale getirecek
    Tam Boyutta Gör

    Pandeminin etkisinin ağır bir şekilde devam ettiği günümüzde görüntülü görüşme uygulamalarının önemi de giderek artıyor. Farklı uygulamaların yüklendiği ağlarda haliye görüşmenin kesilmesi veya kalitenin zayıflaması gibi durumlar oluşuyor. Google yönlendiricileri bunun önüne geçecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kalabalık WiFi ağlarında video yüklenmesini hızlandıracak bir yöntem keşfedildi

    Görüntülü görüşme öne çıkacak

    Google WiFi ve iştiraki Nest Wifi yönlendiricileri; yeni bir güncelleme ile görüntülü görüşme uygulamalarını öncelikli hale getirebilecek. Normalde bu özellik sadece Google Stadia uygulaması için kullanılıyordu.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Türkiye yatırımı siyasi nedenlerle iptal oldu"

    13099.118.19 numaralı güncellemeyi alan Google WiFi ve Nest WiFi yönlendiricileri; Google Home uygulaması içerisinden optimize edilebilecek. Böylece kullanıcılar Google Meet ve Zoom uygulamalarında kesintileri en aza indirecek.

    Güncelleme ile diğer taraftan yönlendiricilerin bağlantı kopması, yanlış şifre gibi olumsuz durumları kayıt ettiği bir Etkinlikler sekmesi de geliyor. Kullanıcılar gün içerisinde yönlendiricide ne gibi sıkıntılar yaşandığını görebilecekler.



    https://9to5google.com/2020/11/30/google-nest-wifi-meet-zoom-prioritize/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Canlı derslerden sonra kim zoom kullanacak google. O devir kapandı artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Google’ın yapay zekası ilaç geliştirmelerini hızlandıracak 2 hf. Xbox Game Pass'e Aralık ayında eklenecek olan oyunlar belli oldu; Control, Game Pass'e geliyor 2 hf. Battlefield 3 Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 2 hf. BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak 2 hf. Bugatti motoru ile donatılmış 1.9 milyon TL'lik kol saati 2 hf. Bir oyuncu, 500.000$'lık oyun koleksiyonunu annesi çöpe attığı için kaybetti 2 hf. Eğlence dünyasının Top 20'si belli oldu: Avengers 2.sırada 2 hf. Marvel'ın Hawkeye dizisinin kadın başrolü belli oldu 2 hf. Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu 2 hf. Çin, Şangay'da üretilecek Tesla Model Y'lerin satışına izin verdi 2 hf. Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı 2 hf. WhatsApp'ta, her sohbete özel duvar kağıtları seçebileceksiniz 2 hf. Seat Tarraco e-Hybrid Wolfsburg'da üretim bandına çıkıyor 2 hf. Chang'e 5 resmen Ay'a iniş yaptı: İşte tarihi görevin detayları 2 hf. Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar 2 hf. Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda? 2 hf. YouTube'un 2020 yılındaki en popüler videoları açıklandı 2 hf. Yerli 'mobil dronesavar'a ilk talep Rusya'dan geldi 2 hf. Sony: Tek oyunculu oyunlara müthiş ilgi var 2 hf. GeForce RTX 3060 Ti satışa çıkıyor: İşte fiyatı! 2 hf. Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak? 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google yönlendiricileri Zoom ve Meet uygulamalarını öncelikli hale getirecek Sonraki Kawasaki, motosikletler için yenilikçi hibrit motor üzerinde çalışıyor 2 hf. The Walking Dead World Beyond dizisinin 2. sezonundan ilk video yayınlandı 2 hf. Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak? 2 hf. Samsung kendi takip cihazı üzerinde çalışıyor 2 hf. eBay, abartılı fiyata PS5 fotoğrafı satanların ilanını kaldırmaya başladı 2 hf. PS Plus Aralık 2020 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Karşınızda 2020 yılının en iyi Google Play uygulamaları 2 hf. Google Play yılın en iyi oyunları belli oldu 2 hf. Spotify, 2020'nin enlerini açıkladı! Türkiye'de en çok hangi şarkılar dinlendi? 3 hf. ZTE Blade 20 Pro 5G tanıtıldı: AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci ve 64 MP kamera 3 hf. Uygun fiyatlı Moto G 5G tanıtıldı 3 hf. Black Mirror'ın yaratıcısı Netflix için 2020 hakkında sahte belgesel (mockumentary) hazırlıyor 3 hf. ZTE tüm markalarını birleştiriyor 3 hf. Uygun fiyatlı iRobot Roomba 671'i denedik 3 hf. Utah'ta bulunan gizemli monolitin ardından şimdi de Romanya'da başka bir monolit bulundu 3 hf. The Walking Dead’in yapımcısı, Rick Grimes filminin muhteşem olacağını söyledi 3 hf. Bazı PS5'ler farklı fanla geliyor: Fanlardan birisi daha sessiz 3 hf. Depreme dayanıklı bükülebilir beton 3 hf. Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız