Google yönlendiricileri Zoom ve Meet uygulamalarını öncelikli hale getirecek

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Pandeminin etkisinin ağır bir şekilde devam ettiği günümüzde görüntülü görüşme uygulamalarının önemi de giderek artıyor. Farklı uygulamaların yüklendiği ağlarda haliye görüşmenin kesilmesi veya kalitenin zayıflaması gibi durumlar oluşuyor. Google yönlendiricileri bunun önüne geçecek.

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Görüntülü görüşme öne çıkacak

Google WiFi ve iştiraki Nest Wifi yönlendiricileri; yeni bir güncelleme ile görüntülü görüşme uygulamalarını öncelikli hale getirebilecek. Normalde bu özellik sadece Google Stadia uygulaması için kullanılıyordu.

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13099.118.19 numaralı güncellemeyi alan Google WiFi ve Nest WiFi yönlendiricileri; Google Home uygulaması içerisinden optimize edilebilecek. Böylece kullanıcılar Google Meet ve Zoom uygulamalarında kesintileri en aza indirecek.

Güncelleme ile diğer taraftan yönlendiricilerin bağlantı kopması, yanlış şifre gibi olumsuz durumları kayıt ettiği bir Etkinlikler sekmesi de geliyor. Kullanıcılar gün içerisinde yönlendiricide ne gibi sıkıntılar yaşandığını görebilecekler.

https://9to5google.com/2020/11/30/google-nest-wifi-meet-zoom-prioritize/

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